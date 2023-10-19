تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Find N3 بكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo عن هاتف Oppo Find N3 القابل للطي في السوق الصيني، والذي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ويضم معالج Snapdragon 8 Gen 2.

يضم هاتف Oppo Find N3 شاشة خارجية AMOLED بحجم 6.31 إنش ودقة عرض 2484 في 1116 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث ديناميكي متغير من 10-120 Hz، وتتميز بأبعاد 20:9، وتدعم الشاشة نسبة سطوع 2800 nit.

وتأتي الشاشة الداخلية بحجم 7.82 إنش، ودقة عرض 2440 في 2268 بيكسل، مع معدل تحديث ديناميكي متغير من 1-120 Hz، كما تدعم الشاشة نسبة السطوع المميزة للشاشة الخارجية.

كما يدعم Oppo Find N3 رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4805 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، من جانب أخر يأتي هاتف Find N3 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتوقيع علامة Hasselblad التجارية.

ويضم الهاتف اثنان من كاميرات السيلفي على أن تأتي كاميرة السيلفي الداخلية بدقة 20 ميجا بيكسل، بينما تتميز كاميرة السيلفي في الغطاء بدقة 32 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر LYTIA-T808 الجديد من سوني بدقة 48 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.43، وتصميم يتميز باثنان من طبقات الترانزستور المضغوطة ومعمارية جديدة لتصميم البيكسل مع حساسية أعلى للضوء لتحسين جودة عرض الصور.

كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2 مع عدسات بفتحة f/2.2 وبعد بؤري 14مم بزوايا عرض فائقة الإتساع مع ميزة التركيز التلقائي.

ويدعم المستشعر الثالث ميزة التكبير البصري ويتميز بدقة 64 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/2، لتكبير بصري حتى 3 مرات، كما تتميز الكاميرة بفتحة عدسات f/2.6، وتدعم تكبير هجين حتى 6 مرات ببعد بؤري 145مم.

وينطلق هاتف Oppo Find N3 بإختيارات في الألوان تتضمن اثنان من الألوان بتصميم جلدي vegan باللون الأحمر والأسود، واثنان من الألوان بتصميم زجاجي غير لامع تشمل اللون الأسود والأخضر، ويبدأ الحجز المسبق غداً بسعر 1650 يورو.

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