تكنولوجيا: ابل تؤجل إطلاق جهاز التعقب AirTag 2 حتى عام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك المحلل “Ming-Chi Kuo” توقعات جديدة حول جهاز التعقب القادم من ابل AirTag 2، حيث أشار في تقريره الأخير إلى أن ابل ستؤجل إطلاق AirTag 2 حتى عام 2025.

أشار المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقرير سابق إلى أن شركة ابل بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة التعقب AirTag، كما أشار في التقرير السابق إلى أن ابل تبدأ الإنتاج الضخم للإصدار الجديد في الربع الأخير من عام 2024 المقبل.

ولقد عاد المحلل “Ming-Chi Kuo” بتوقعات جديدة اليوم يؤكد من خلالها على أن ابل قررت تأجيل الإعلان عن AirTag 2 حتى عام 2025، إلا أنه لم يكشف عن موعد محدد للكشف عن هذا الإصدار.

وتؤكد التفاصيل التي نشرت في التقرير الأخير على أن AirTag 2 سيأتي بتكامل أفضل مع نظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro.

أيضاً من المقرر أن يضم الجيل الثاني من أجهزة AirTag رقاقة معالج U2، كما يأتي الإصدار الجديد بعدد من التحسينات مقارنة بالجيل الأول، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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