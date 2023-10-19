علوم وتكنولوجيا

سلسلة Xiaomi 14 قادمة هذا الشهر، وتأكيد الشراكة مع Leica

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محمود هاني 0 تبليغ

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تم تحديد موعد وصول هواتف Xiaomi 14 الرائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، كما أكدت الشركة عبر Weibo، كشفت الإعلانات أيضًا عن أن علامة Leica التجارية ستزين السلسلة، وستقدم شركة الصور “أفضل عدسات Summilux في المجال” للهواتف المحمولة.

تحديثات كاميرا ومستشعر Xiaomi 14

ستقدم سلسلة Xiaomi 14 أيضًا مستشعر صور جديد، ولكننا ما زلنا ننتظر لمعرفة أي هاتف سيحصل عليه وما هو الغرض منه، لكن مستشعر جديد؟ لما لا طالما ان الموضوع سيكون مؤثر بشكل جيد وبشكل ايجابي على نتائج الصور الخارجة من الهاتف.

سلسلة Xiaomi 14 قادمة هذا الشهر، وتأكيد الشراكة مع Leica 3

معالج Snapdragon 8 Gen 3 والعلاقة مع Qualcomm

من المتوقع أن تحتوي أجهزة Xiaomi 14 على شرائح Snapdragon 8 Gen 3، التي ستكشف عنها Qualcomm في يوم الثلاثاء، 24 أكتوبر. يظهر Lei Jun تقليدياً على المسرح في قمة هاواي، ويتحدث عن العلاقة القوية بين Xiaomi وQualcomm، وفي الغالب، يؤكد وصول هواتف Xiaomi الرائدة الجديدة قريبًا.

سلسلة Xiaomi 14 قادمة هذا الشهر، وتأكيد الشراكة مع Leica 4

إطلاق الهواتف ونظام التشغيل الجديد HyperOS

نتوقع وصول هاتفين على الأقل شاومي 14 وشاومي 14 برو، ومع ذلك من المحتمل أن يتم إطلاقهما أولاً في الصين مع نظام التشغيل الجديد HyperOS، بينما من المرجح أن يحدث الإصدار العالمي في الأسابيع الأولى من عام 2024، اعني هذا تقريبًا ما تفعله كل الشركات الصينية.

المصدر

لا يفوتك: Xiaomi تعلن عن نظام التشغيل HyperOS سيظهر لأول مرة مع سلسلة Xiaomi 14

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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