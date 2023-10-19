شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا: إطلاق مسبار جديد لدراسة الفضاء والأشعة الكونية فى 2029 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم، أنه سيتم إطلاق مسبار " Spektr-UV" الفضائي المخصص لدراسة الفضاء والأشعة الكونية في عام 2029.

وقال مدير معهد علوم الفلك التابع للأكاديمية، بوريس شوستوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس: "إنه لا توجد أية مشكلات تقنية تواجه مشروع تطوير المسبار حاليا".. مضيفا أنه من المقرر إطلاق المسبار بواسطة صاروخ روسي من مطار فوستوتشني الفضائي، حيث سيوضع في مدار متزامن مع الأرض على ارتفاع حوالي 35.8 ألف كم.

وفي أبريل الماضي، قام رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين بزيارة لمؤسسة "لافوشكين" الروسية للصناعات الفضائية، والتي تساهم في مشروع المسبار المذكور، وتبعا للمعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية بعد الزيارة فإن إطلاق Spektr-UV لن يتم قبل عام 2028.

يشار إلى أن "SPEKTR-UV" الذي تعمل روسيا على تطويره بالتعاون مع عدة دول وهيئات علمية، هو عبارة عن مسبار فضائي متطور قادر على رصد الأشعة فوق البنفسجية والموجات الكهرومغناطيسية في الكون، والتي تعجز المراصد الأرضية عن دراستها، ويعتبر معهد علوم الفلك التابع للأكاديمية الروسية للعلوم من أهم المساهمين في مشروع تطوير هذا المسبار.