شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 0.88% فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة البيتكوين اليوم الخميس 19 أكتوبر، بنسبة 0.88% بعد ثلاثة أيام من تحقيق مكاسب، وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة البيتكوين 28,225 دولارًا، على الرغم من الخسارة الطفيفة، تمكنت BTC من الحفاظ على سعرها أعلى من 28000 دولار، في الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت قيمة البيتكوين بشكل ملحوظ بمقدار 208 دولارات، وفقاً لموقع gadgets360.

دخلت الأثير في يوم آخر من التداول بالخسائر، انخفضت سعر الأثير بنسبة 1.43 % ليتم تداولها عند 1,547 دولارًا، خلال اليوم الأخير، انخفضت قيمة ETH بمقدار 19 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.91 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ تقييم القطاع حاليًا 1.08 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، تمكنت USD Coin وRipple وTron وBitcoin Cash وLeo وUniswap وBinance USD من تحقيق أرباح صغيرة اليوم.