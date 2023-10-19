تكنولوجيا: متصفح Google Chrome يحصل على خمسة تحديثات كبيرة لشريط العناوين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يحصل متصفح الويب الأكثر استخدامًا في العالم؛ Chrome على بعض التحديثات المهمة لشريط العناوين الخاص به. فقد أعلنت جوجل اليوم عن خمسة تحديثات، وتهدف جميعها إلى جعل استخدامك أكثر كفاءة.

أولاً، أصبح الإكمال التلقائي أكثر ذكاءً. في السابق، كان Chrome يكمل عناوين URL تلقائيًا في شريط العناوين فقط إذاكتبت بداية عنوان URL بشكل صحيح.

ولكن الآن، بدءًا من سطح المكتب، سيقوم شريط العناوين بإكمال عناوين URL تلقائيًا بناءً على أي كلمة استخدمتها سابقًا للبحث عن موقع ويب.

لذلك، إذا كنت قد بحثت في الماضي عن “رحلات جوية” وانتهى بك الأمر إلى Google Flights، فسيقوم المتصفح بإكمال عنوان URL لرحلات الطيران من جوجل تلقائيًا عند البحث عن “رحلات جوية” مرة أخرى.

هناك ميزة جديدة أخرى مثيرة للاهتمام وهي قدرة Chrome على اقتراح المواقع الشهيرة حتى لو لم تقم بزيارتها مطلقًا أو أخطأت في كتابة عنوان URL.

المثال الذي تقدمه جوجل هو أن أحد الأصدقاء ذكر التحقق من Google Earth، ثم تنتقل إلى شريط عناوين Chrome وتبدأ في كتابة “Google Earth” ويتم اقتراح ذلك في القائمة المنسدلة.

يحتوي شريط العناوين الآن على تصحيحات تلقائية للأخطاء المطبعية، وهذه الميزة تشرح نفسها إلى حد كبير. ويتوفر هذا اليوم في Chrome على أجهزة سطح المكتب وAndroid وiOS.

بعد ذلك، يمكنك البحث داخل مجلدات الإشارات المرجعية الخاصة بك مباشرة من شريط العناوين، على سطح المكتب والهاتف المحمول. كل ما عليك فعله هو تضمين اسم المجلد في البحث، وستحصل على اقتراحات من تلك المجموعة.

أخيرًا، تقول جوجل إن شريط عناوين Chrome أصبح الآن أسهل في القراءة، وذلك بفضل التصميم المرئي المحسن، كما أنه أكثر استجابة، ليتمكن من تقديم نتائج أسرع لك بمجرد بدء الكتابة.

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