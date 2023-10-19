تكنولوجيا: ‏TCL Electronics تطرح سلسة سلسلة تلفزيون TCL SF5 (2023) بدقة Full HD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة TCL Electronics سلسلة تلفزيون 2023 SF5 مع Fire TV، مما يوفر خيارًا ترفيهيًا ميسور التكلفة ومليئًا بالميزات.

يأتي هذا الإصدار الأخير بعد الكشف عن TCL X11G Max، والذي يحمل حاليًا لقب أكبر تلفزيون QD-Mini LED في العالم.

يمكنك الاختيار بين طرازين؛ مقاس 32 بوصة و40 بوصة، وكلاهما يقدمان دقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 60 هرتز ودعم HDR10 وHLG.

وتعمل ميزة تعيين النغمات الديناميكية على تحسين جودة الصورة بذكاء، مما يوفر تباينًا أفضل ودقة ألوان أفضل.

كما إن تكامل Fire OS 7 يعني أنه يمكنك الوصول إلى تطبيقات البث الشهيرة مثل Prime Video وDisney+. ويحصل عملاء المملكة المتحدة على مكافأة إضافية مع Freeview Play، الذي يقدم مكتبة واسعة من المحتوى التلفزيوني المجاني ومجموعات الصناديق.

يمكنك أيضًا إرسال المحتوى من جهازك المحمول عبر Miracast أو Apple AirPlay. ويتيح لك جهاز التحكم الصوتي مع Amazon Alexa التحكم في التلفزيون باستخدام الأوامر الصوتية.

بالإضافة إلى صورها الممتازة، توفر هذه التلفزيونات أيضًا تجربة صوتية غامرة مع تقنية Dolby Audio وDTS-HD.

اما عن الاسعار، يبلغ سعر طراز 32 بوصة حوالي 199 يورو، في حين يأتي طراز 40 بوصة بسعر 259 يورو في إسبانيا.

توفر هذه التلفزيونات توازنًا ممتازًا بين القدرة على تحمل التكاليف والأداء. ومن المتوقع أيضًا أن تصل سلسلة تلفزيون 2023 TCL SF5 إلى المملكة المتحدة قريبًا.

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