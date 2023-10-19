شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة هواوي القابلة للارتداء تعمل على تحسين صحة ورفاهية المرأة في شهر أكتوبر الوردي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبت التكنولوجيا دورًا قويًا في تحسين صحة ورفاهية المرأة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية والإنجابية. لحسن الحظ، أصبحت الأجهزة الذكية القابلة للارتداء أداة رائعة للنساء للعثور على الدعم الذي يحتجن إليه.

أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء تتضمّن ببطء المزيد من العناصر الجمالية أيضًا، مما يمنحنا ساعات ذكية أكثر إثارة لا تعمل فقط كأجهزة إدارة صحية ولكن أيضًا كأيقونة أزياء. أصبحت هواوي رائدة في هذا القسم، حيث أصدرت بيان علامتها التجارية "رائدة في الموضة" الجديد لأحدث الأجهزة القابلة للارتداء. تثبت هواوي أن مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء ليس ذكيًا فحسب، بل أنيقًا أيضًا.

عبر عن نفسك بساعتك الذكية المخصصة!

لقد ولت الأيام التي كانت فيها الساعات الذكية مجرد أجهزة لتتبع اللياقة البدنية. في هذه الأيام، يتوقع الناس من الساعات الذكية أن تقوم بالمزيد من المهام وحتى أن تكون قطعة إكسسوارات إضافية للأزياء. لذا، فهم يطالبون بمزيد من الابتكار في الجانب الجمالي من الساعة. لحسن الحظ، ترقى العلامات التجارية مثل هواوي لتُلبّي مستوى هذا الطلب، حيث تأخذ الأجهزة القابلة للارتداء نحو اتجاه يركز على الموضة.

ميزات صحية عمليّة للتناغم مع جسمك

جمال التصميم لا يعني شيئًا بدون الجوهر. تضمن هواوي أن تطوير التصميم لا يستثني تطوير الابتكار التكنولوجي للمزايا الصحية ومزايا اللياقة البدنية. كما تؤكد هواوي على شمولية هذه الابتكارات لصحة المرأة. وقد شهدنا هذا لأول مرة في عام 2018، عندما وجدت مُطوِّرة في هواوي أن نسبة صغيرة فقط من النساء يراقبن بانتظام دوراتهن الصحية والحيض. سرعان ما نمت فكرتها وتطورت لتصبح فريق بحث وتطوير لصحة المرأة في هواوي. بعد خمس سنوات، توسع الفريق ليشمل خبراء في مجالات متعددة مثل الطب السريري والهندسة الحيوية والكمبيوتر والرياضيات واتصالات المعلومات.

تعاون الفريق أيضًا مع خبراء الإنجاب والوراثة لإنشاء تقويم ذكي مع لتتبّع صحة الدورة الشهرية Menstrual Health Management يمكن لهذه الميّزة التنبؤ بموعد اليوم الأول للدورة الشهرية بدقة عالية، مما يساعد النساء للاستعداد للمتطلبات المتغيرة لأجسادهن.

الصحة تبدأ من الداخل

أظهرت الأبحاث أن النساء أبلغن عن صعوبات في النوم وأنهن أكثر عرضة لتشخيص الأرق من الرجال. لمكافحة هذه المشكلات، يمكن لميّزة TruSleepTM من هواوي تزويد النساء بفهم أفضل لدورات نومهن وعاداتهن، مما يمنحهن نصائح لتحسين راحتهن.

يعد الحفاظ على اللياقة أيضًا جزءًا لا يتجزأ من أسلوب الحياة المتوازن. تقنية هواوي TruSeenTM تقدم ميزات لياقة متعددة لتحفيز المستخدمين على الاستمرار في الحركة. هذه التقنية تجعل تدريبات التتبع أكثر تخصيصًا تبعًا لاحتياجات المستخدم، كما تمنح النساء طريقة أفضل لإدارة مستويات لياقتهن ووزنهن.

لدى هواوي المزيد من الميّزات في ساعاتها الذكية وهي تخطط لتعميق البحث في القضايا الصحية الشائعة التي تؤثر على النساء. مع إيلاء اهتمام أكبر لصحة المرأة، يبدو مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء التي تركز على المرأة أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.