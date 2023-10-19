شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تعلن تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية"روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية خضعت لتعديل مدارها استعدادا لاستقبال مركبة Progress MS-25 الروسية.

وذكرت الوكالة في بيان، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم اليوم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال مركبة Progress MS-25 الروسية، مضيفة أنه تم تنفيذ المناورة باستخدام محركات سفينة الشحن Progress MS-24 الملتحمة بالمحطة.

وبدأت محركات المركبة بالعمل تمام الساعة 06:46 بتوقيت موسكو، وعملت لمدة 1029.9 ثانية، ونتيجة لذلك ارتفع مدار المحطة الفضائية بمقدار 2.8 كلم، ليصبح بعيدا عن سطح الأرض 418.2 كلم".