علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تعلن تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية"روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية خضعت لتعديل مدارها استعدادا لاستقبال مركبة Progress MS-25 الروسية.

 

وذكرت الوكالة في بيان، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم اليوم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال مركبة Progress MS-25 الروسية، مضيفة أنه تم تنفيذ المناورة باستخدام محركات سفينة الشحن Progress MS-24 الملتحمة بالمحطة.

 

وبدأت محركات المركبة بالعمل تمام الساعة 06:46 بتوقيت موسكو، وعملت لمدة 1029.9 ثانية، ونتيجة لذلك ارتفع مدار المحطة الفضائية بمقدار 2.8 كلم، ليصبح بعيدا عن سطح الأرض 418.2 كلم".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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