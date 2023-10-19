شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح قريبًا إضافة حسابين إلى جهاز واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك حساب شخصي على واتساب وحساب تجاري أو حسابين من نفس الطبيعة، فلن تضطر قريبًا إلى حمل هاتفين لتتمكن من الوصول إليهما معًا، سيسمح لك تطبيق واتساب أخيرًا بإضافة حسابين إلى جهاز واحد، طالما كان لديك رقم هاتف ثانٍ أو هاتف يدعم eSIM أو شرائح SIM مزدوجة/متعددة، وفقاً لموقع engadget.

لن تحتاج حتى إلى تسجيل الخروج من أحد الحسابات لتتمكن من الوصول إلى الحساب الآخر، للحصول على إمكانية الوصول المتزامن إلى حسابين، انتقل إلى صفحة إعدادات التطبيق واضغط على السهم الموجود بجوار اسمك للعثور على خيار "إضافة حساب"، يتوفر كل حساب على إعدادات الخصوصية والإشعارات الخاصة به، لذا يمكنك اختيار تلقي التنبيهات من أحدهما دون الآخر، وهو ما يبدو مفيدًا إذا كنت في إجازة ولا تريد أن تسمع من عملك أو عملك لفترة من الوقت.

تتبع الميزة الجديدة تحديثًا تم إجراؤه في وقت سابق من هذا العام والذي يمنحك القدرة على الوصول إلى حسابك على أجهزة متعددة، وطرحت القدرة على مزامنة حساب واحد عبر ما يصل إلى أربعة هواتف في أبريل، وسيتم طرح هذا التحديث القادم، والذي قد يسهل التوفيق بين جوانب مختلفة من حياتك مع الحفاظ على الحدود، على أجهزة Android في الأسابيع المقبلة.