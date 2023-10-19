شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لبدء توصيل الطلبات بطائرات بدون طيار قريبا فى هذا البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمازون، إن لديها بعض الخطط الكبيرة لبرنامج توصيل الطائرات بدون طيار، بما في ذلك التوسع الدولي إلى المملكة المتحدة وإيطاليا في عام 2024، وفقا لتقرير انجادجيت.

وتهدف الشركة أيضًا إلى بدء عمليات الطائرات بدون طيار في مدينة أمريكية ثالثة العام المقبل، في أعقاب الجهود الحالية في كوليج ستيشن بتكساس، حيث بدأت للتو في تقديم خدمة توصيل الأدوية الموصوفة بواسطة طائرة بدون طيار، ولوكفورد كاليفورنيا.

وستبدأ عمليات التسليم بالطائرات بدون طيار في المملكة المتحدة وإيطاليا في موقع واحد لكل منهما قبل التوسع إلى المزيد من المواقع بمرور الوقت.

وتقول أمازون إنها ستعلن عن المواقع المحددة للتوسع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا في الأشهر المقبلة.

علاوة على ذلك، ستقوم أمازون بدمج برنامج Prime Air في شبكة التوصيل الخاصة بها، وفي الولايات المتحدة ستنطلق الطائرات بدون طيار من بعض مواقع التسليم في نفس اليوم.

ومن خلال إنشاء طائرات بدون طيار في تلك المواقع ومراكز التنفيذ الأكبر التابعة لها في المملكة المتحدة وإيطاليا، تقول أمازون إنه يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من العناصر للتوصيل عبر الطائرات بدون طيار، وحتى الآن تستخدم أمازون مراكز تسليم مخصصة في أول موقعين لها في Prime Air.

وعندما يكون الخيار متاحًا في منطقتهم ويقومون بشراء منتج مؤهل يقل وزنه عن خمسة أرطال، يمكن لعملاء أمازون اختيار تسليم المنتج بواسطة طائرة بدون طيار، فإن الآلاف من العناصر مؤهلة للتوصيل بدون طيار، بما في ذلك اللوازم المكتبية والتقنية والمنتجات المنزلية وأدوات التجميل.

وتشير الشركة إلى أنها تستخدم منذ ما يقرب من عام طائرات بدون طيار لتوصيل العناصر إلى العملاء في أول موقعين لها في Prime Air خلال ساعة أو أقل.

وأشارت التقارير في وقت سابق من هذا العام إلى أن Prime Air بدأ بداية بطيئة للغاية، حيث وصل إلى عدد قليل من المنازل في الأسابيع القليلة الأولى من تشغيله في تكساس وكاليفورنيا.

وقيل أن الروتين التنظيمي كان السبب الرئيسي فى ذلك، ولتحقيق هذه الغاية، تقول أمازون إنها "تعمل بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء العالم لتوسيع نطاق توصيل الطائرات بدون طيار".

وفي الوقت نفسه، تخطط أمازون لبدء عمليات التسليم باستخدام طائرة MK30 بدون طيار التي عرضتها لأول مرة في نوفمبر الماضي.

يحتوي هذا النموذج على نطاق أكبر بمرتين من الطائرات بدون طيار السابقة، في حين أنه يتمتع بمقاومة محسنة لدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، يمكن أن يعمل MK30 أيضًا في المطر الخفيف.

كما أنها أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر هدوءًا من الطائرات بدون طيار السابقة أيضًا، وفقًا لشركة أمازون.