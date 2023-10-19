تكنولوجيا: ‏MSI تطلق لوحة المفاتيح الميكانيكية VIGOR GK41 مع مفاتيح Kailh Red

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطلق MSI بعض ملحقات الألعاب بين الحين والآخر. وقد أطلقت العلامة التجارية مؤخرًا شاشة MAG 323UPF بحجم 32 بوصة ودقة 4K مع معدل تحديث 160 هرتز.

واليوم، كشفت الشركة عن لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة تحتوي على 10 مناطق إضاءة مختلفة وتوفر وظائف مفتاح التشغيل السريع.

تحتوي لوحة المفاتيح الميكانيكية من سلسلة VIGOR GK41 على 10 مناطق إضاءة مختلفة، و6 ألوان إضاءة LED ثابتة، وتدعم تخصيص تأثيرات الإضاءة من خلال تطبيق MSI Center.

كما تستخدم لوحة المفاتيح مفاتيح Kailh Red مع مسافة تشغيل تبلغ 1.9 مم، ومسافة سفر إجمالية تبلغ 4.0 مم، وقوة تشغيل تبلغ 50 جرامًا. بالاضافة أن لديها تصميمًا مضادًا للظلال بنسبة مئة بالمئة.

يُزعم أن لوحة المفاتيح هذه توفر سرعة استجابة ممتازة للاعبين الذين يحتاجون إلى ضغطات مفاتيح دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز لوحة المفاتيح بتصميم قدم داعم قابل للتعديل على مرحلتين، مما يوفر ثلاث زوايا استخدام: 0 درجة و3 درجات و7 درجات.

يؤكد الموقع الرسمي أيضًا على وظيفة “مفتاح التشغيل السريع” للوحة المفاتيح. وتحتوي أغطية المفاتيح على أيقونات وظيفية تتيح للمستخدمين ضبط مستوى الصوت أو التحكم في الوسائط أو تشغيل تطبيق MSI Afterburner باستخدام مفاتيح الاختصار المقابلة.

تحتوي لوحة المفاتيح أيضًا على ميزة “6+N key rollover”. وهذا يعني أن لوحة المفاتيح يمكنها اكتشاف عدد المفاتيح التي يضغط عليها المستخدم تلقائيًا والتبديل على الفور بين وضعي 6 مفاتيح وN-key لتجنب تعارض الإشارات وفشل تشغيل المفاتيح. يتيح ذلك للاعبين تنفيذ جميع الإجراءات حتى في المعارك الشديدة.

من المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار والتوفر للوحة المفاتيح في الأسابيع المقبلة.

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