تكنولوجيا: منصة نتفليكس ترفع سعر خطتها المميزة إلى 23 دولارًا شهريًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة نتفليكس عن رفع الأسعار في اثنتين من خططها اليوم. فمع إعلان الشركة عن أرباحها الفصلية، قالت إنها تزيد أسعار خططها الأساسية والمميزة.

تنتقل الخطة الأساسية، التي أوقفتها نتفليكس في وقت سابق من هذا العام، من 10 دولارات إلى 12 دولارًا للعملاء الأجداد، بينما ترتفع الخطة المميزة من 20 دولارًا إلى 23 دولارًا.

وقالت نتفليكس إن خططها المدعومة بالإعلانات والخطط القياسية ستظل كما هي عند 7 دولارات و 15.49 دولارًا على التوالي.

قبل أخبار الأربعاء، رفعت الشركة الأسعار آخر مرة في أوائل عام 2022. وقالت الشركة: “نحن نقدم قيمة أكبر لأعضائنا، ونطلب منهم أحيانًا دفع مبلغ اكبر بعض الشيء“.

وأضافت: “يعتبر سعرنا المبدئي تنافسي للغاية مع شركات البث الأخرى، ويبلغ 6.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وهو أقل بكثير من متوسط ​​سعر تذكرة فيلم واحدة“.

يبدو أن تحرك الشركة للحد من مشاركة كلمات المرور قد أتى بثماره. ويصل عدد العضويات المدفوعة إلى 247.15 مليونًا، أي بزيادة سنوية كبيرة قدرها 10 بالمائة.

وقد بلغ صافي إضافات المشتركين المدفوعة 8.76 مليون للربع الثالث، وهي أكبر زيادة في العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن خطة نتفليكس المدعومة بالإعلانات قد بدأت بداية ساخنة كما توقعنا، حيث أنها تمثل 30 بالمائة من جميع الاشتراكات الجديدة في البلدان التي تتوفر فيها الخدمة.

وقد غيرت نتفليكس استراتيجيتها حيث تتكيف مع أعلى مستوياتها في ذروة الوباء بينما تواجه منافسة متزايدة. وبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، والخطة المدعومة بالإعلانات، وحملات مشاركة كلمات المرور، تتخذ خدمة البث خطوة غريبة للانتقال إلى البيع بالتجزئة.

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