شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تغير اسمك على تطبيق Truecaller فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح تطبيق Truecaller للمستخدمين معرفة من يتصل بهم أو يرسل لهم رسائل، ويعد هذا مثاليًا عندما لا يكون لديك الرقم المحفوظ في جهات الاتصال الخاصة بك، حيث يمكنك معرفة ما إذا كان يجب عليك الرد أو الرفض قبل الرد على المكالمة.

يقوم التطبيق بجمع تفاصيل الاتصال من جميع دفاتر عناوين مستخدميه، مما يعني أن جهة الاتصال الخاصة بك قد تكون موجودة في قاعدة بيانات Truecaller، على الرغم من أن هذا قد يكون عيبًا في التطبيق، إلا أنه يوفر العديد من الفوائد أيضًا مثل حظر الأرقام، ووضع علامة على الأرقام كرسائل غير مرغوب فيها حتى تتمكن من تجنب تلك المكالمات.

ووفقاً لموقع gadgets360، نقدم لك الطريقة التى يمكنك من خلالها تغيير اسمك على Truecaller:





كيفية تغيير اسمك على Truecaller

1- افتح تطبيق Truecaller على Android أو iOS.

2- اضغط على أيقونة قائمة الاعدادات في أعلى اليسار (أسفل اليمين على نظام iOS).

3- اضغط على أيقونة التحرير بجوار اسمك ورقم هاتفك (تحرير الملف الشخصي على iOS).

4- قم بتغيير اسمك عن طريق تحرير حقلي الاسم الأول والأخير.