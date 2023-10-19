تكنولوجيا: تطبيق Gboard سيتيح لك الآن ضبط لون بشرتك ونوعك بسهولة على نظام اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتيح تطبيق Gboard على نظام أندرويد الآن إمكانية تغيير لون البشرة الافتراضي للرموز التعبيرية المفضلة لديك. كان بإمكاننا تغيير لون البشرة للرموز التعبيرية في الماضي، ولكن تغييرها الآن ينطبق على جميع الرموز التعبيرية المدعومة مرة واحدة.

وكما أعلنت جوجل، يتم طرح القدرة على اختيار لون البشرة والجنس الافتراضي على Gboard اليوم على نظام اندرويد. ويمكن ضبط ذلك عن طريق الضغط لفترة طويلة على أحد الرموز التعبيرية العديدة التي تدعم تخصيص لون البشرة، والتي يمكنك تمييزها من خلال الإشارة إلى السهم الصغير الموجود في أسفل يمين كل رمز تعبيري، ثم تحديد لون البشرة المطلوب.

لقد كانت هذه هي العملية موجودة من قبل، ولكن الاختلاف الآن هو انه عند قيامك بالتغيير إلى رمز تعبيري واحد، فإن جميع الرموز التعبيرية من نفس الفئة تتغير معه.

على سبيل المثال، يؤدي إجراء التغيير على الرموز التعبيرية “Flexed Biceps” إلى تغيير جميع الرموز التعبيرية التي تحتوي على يد أو أصابع.

وينطبق الشيء نفسه على الرموز التعبيرية ضمن فئة “الأشخاص“، حيث لا يمكنك فقط تغيير لون البشرة، ولكن أيضًا الجنس.

في الماضي، كان القيام بذلك يؤدي إلى تغيير رمز تعبيري واحد فقط ولهذا الاستخدام الواحد فقط، بينما يستمر الآن داخل التطبيق حتى تقوم بتغييره مرة أخرى.

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