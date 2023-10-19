تكنولوجيا: وان بلس تكشف عن هاتف OnePlus Open بسعر 1799 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت وان بلس اليوم بشكل رسمي أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة OnePlus Open، والذي يأتي بتصميم دائري للكاميرة الخلفية وينطلق بسعر 1799 يورو.

يتميز هاتف OnePlus Open بشاشة AMOLED بتقنية Super Fluid LTPO 3.0 في الغطاء الخارجي بحجم 6.31 إنش، ودقة عرض 2484 في 1116 بيكسل، والتي تدعم معدل تحديث متغير من 10-120Hz، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، ونسبة سطوع 1400 nit وأقصى سطوع 2800 nit.

كما يضم الهاتف شاشة AMOLED داخلية بتقنية Flexi-fluid LTPO 3.0 بمعدل تحديث ديناميكي من 1-120Hz، وأبعاد 1.0758:1 مع نفس نسبة السطوع المميزة للشاشة الخارجية.

ويتوفر OnePlus Open باللون الأسود Voyager، أو باللون الأخضر، على أن تقدم وان بلس اللون الأسود فقط في البداية في السوق الأوروبي، والذي يتميز بتصميم أخف بوزن 239 جرام، بينما يتميز اللون الأخضر بوزن 245 جرام، إلا أن وزن كلا النموذجين أخف من Galaxy Z Fold5 الذي يتميز بوزن 253 جرام.

ويضم OnePlus Open إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع اثنان من المستشعرات لكاميرات السيلفي، وتتميز الكاميرة الخلفية بمستشعر LYTIA-T808 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل من سوني، بحجم مستشعر 1/1.43 وفتحة عدسات f/1.7 مع ميزة التثبيت البصري.

كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2 مع دعم التركيز التلقائي.

ويتميز مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.6 ويدعم التركيز البصري حتى 3 مرات، أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي في الشاشة الداخلية بدقة 20 ميجا بيكسل بينما تتميز كاميرة السيلفي في الشاشة الخارجية بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم OnePlus Open رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4805 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما تؤكد وان بلس على أن الهاتف يدعم تعدد المهام بكفاءة، مع عدد من التطبيقات التي تدعم تمديد الشاشة، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق اليوم على أن يبدأ البيع في 26 من أكتوبر.

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