Naraka Bladepoint وWarhammer Vermintide 2 يحصلان على دعم DLSS 3 ونسخة جديدة من Game Ready

Nvidia أطلقت دعم Game Ready Driver للعبتي Naraka Baldepoint وWarhammer Vermintide 2 لدعم تقنية DLSS 3، بالتالي في الفترة الأخيرة أصبح هناك 6 العاب جديدة تدعم DLSS، منهم Counterstrike 2 التي أحب اللاعبون دعم Nvidia Reflex بها، ذلك مع تحديث دقة الفيديوهات المرتفعة باستعمال RTX فيما يُسمى RTX Video Super Resolution، تحديث Naraka Bladepoint والمزيد في هذا المقال.

لعبة Naraka Bladepoint تحصل على دعم DLSS 3

واحدة من أكثر 10 العاب لعبًا على Steam لعبة Naraka Bladepoint تحصل على تقنية انشاء الإطارات DLSS اليوم التاسع عشر من اكتوبر، تقنية اضافية يحصل عليها اللاعبون بعد حصولهم على دعم DLSS Super Resolution وNvidia Reflex في وقت سابق، شركة 24 Entertainment قامت بالتحديث الى DLSS 3 مما يسمح لمستخدمي GeForce RTX 40 بالحصول على أداء مضاعف ومميز.

العاب اضافية تدعم DLSS

لعبة Land of the Vikings تخرج من مرحلة الوصول المبكر بدعم DLSS 2

لعبة Slender the Arrival تحتفل بمرور 10 أعوام بإصدار تحديث دعم للـ DLSS 3 يوم 18 أكتوبر لتحسين الأداء 2.8 مرة في المتوسط على 4K

لعبة AirPortSIM تصدر يوم 19 أكتوبر بدعم DLSS 2

لعبة Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged تنطلق يوم 19 أكتوبر بدعم DLSS 2

لعبة Warhammer Vermintide 2 تضيف دعم DLSS 3 وNvidia Reflex في التاسع عشر من أكتوبر

دعم RTX Video Super Resolution v1.5 لجودة أفضل على كروت RTX 20

تقنية RTX Video Super Resolution تم إطلاقها في CES في وقت مبكر هذا العام؛ هي تقنية تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحسين أي فيديو تقوم بمشاهدته عن طريق ازالة الأجزاء المضغوطة في الملف وزيادة حدة الأطراف اثناء رفع دقة الفيديو، التحديث الجديد نسخة 1.5 تحديدًا تقوم بتحسين جودة الرسوميات بشكل أفضل لتجنب التنعيم الزائد وزيادة مستوى التفاصيل وتحسين جودة الفيديوهات عندما تلعب بالجودة الإفتراضية لها، وتضيف أخيرًا دعم كروت GeForce RTX 20، يمكنك قراءة المزيد حول تقنية RTX Video Super Resoultion على موقع Nvidia للتقنية من هنا

90% من لاعبي GeForce يلعبون Counter-Strike 2 مع تفعيل Nvidia Reflex

لعبة Counter-Strike 2 قد صدرت بشكل رسمي وكل اللاعبين الذين يستعملون كروت Nvidia بداية من GeForce GTX 900 يمكنهم تقليل معدلات التأخير الخاصة باللعبة والنظام حتى 35% عن طريق تفعيل تقنية Nvidia Reflex، لاعبو Counter-Strike 2 على GeForce تعودوا على تقنية Reflex مع اكثر من 90% منهم يلعبون اللعبة بهذه التقنية المفعلة، تفعيل Reflex يقلل معدلات تأخر النظام مما يسمح لك بالوصول لأهدافك اسرع وان يكون لديك ردود فعل اسرع وتحسين معدلات التصويب في اللعبة.

تحديثات اضافية مع تعريف Game Ready Driver

هناك اكثر من 1000 لعبة جديدة تدعم GeForce Experience ودعم تحسين الإعدادات الخاصة باللعبة بضغطة واحدة، تعريف Game Ready Driver يضيف الدعم الى 14 لعبة مختلفة من أشهر الألعاب ومن أفضل الألعاب منهم:

Counter-Strike 2

EA SPORTS FC 24

Forza Motorsport

Lies of P

Mortal Kombat 1

NBA 2K24

Party Animals

PAYDAY 3

Sunkenland

The Crew Motorfest

Total War: PHARAOH

Warhaven

We Were Here Expeditions

Witchfire

عن تعريف Game Ready Driver

تعريف Game Ready Driver هو تعريف خاص بـGeForce مسؤول عن ايصال افضل تجربة لألعابك المفضلة، لأنه تعريف مُحسن ومبرمج بدقة بالتعاون مع المطورين المختلفين وتم اختباره بشكل واسع على الاف اجهزة الكمبيوتر واللابتوب بإعدادات مختلفة لأفضل أداء وأكثر اعتمادية.

تعريفات Game Ready Driver تم تصميمها منذ البداية كوسيلة لتقديم أفضل تجربة العاب ممكنة، هذه التعريفات تُنشئ توازنًا مع مطوري الألعاب مما يؤدي الى انشاء نمط تبادل بين الألعاب التي لم يتم اصدارها بعد والتعريفات، انفيديا تقول بانها تعمل مع النطورين لإيجاد أفضل خليط ممكن ولضبط الألعاب من اجل ضمان حل جميل المشاكل وبناء كل الألعاب بجودة عالية للتأكد ان تعريفات Game Ready Driver تعطي أفضل أداء وجودة ممكنين عند الإطلاق.