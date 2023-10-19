تكنولوجيا: Oppo تطلق Oppo Find N3 Flip وOppo Pad 2 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo اليوم عن إطلاق هاتف Oppo Find N3 Flip الصدفي القابل للطي وجهاز Oppo Pad 2 اللوحي للأسواق العالمية.

عقدت شركة Oppo مؤتمرها اليوم في سنغافورة، حيث قدمت هاتف Find N3 Flip، وجهاز Oppo Pad 2 للأسواق العالمية، على أن تبدأ الحجز المسبق غداً في سنغافورة، ويتوفر هاتف Find N3 Flip بنموذج واحد يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1040 يورو.

كما أطلقت Oppo صفحة رسمية خاصة بجهاز Oppo Pad 2 اللوحي دون أن تكشف عن سعر هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز اللوحي في عدد من الأسواق خلال الفترة القادمة، حيث انطلقت صفحات الجهاز اللوحي الرسمية في عدد من الأسواق بالفعل.

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