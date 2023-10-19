تكنولوجيا: بـ"واى فاى" ومقاعد فخمة.. مواصفات مرحاض رحلات سياحة الفضاء بالبالون.. صور

القاهرة - سامية سيد - تأمل Space Perspective أن تقوم بأول رحلة لها إلى حافة الفضاء في نهاية عام 2024، حيث صممت الشركة كبسولة ذات مظهر أنيق تُعرف باسم Spaceship Neptune والتي ستوفر مناظر بانورامية من ارتفاع يزيد عن 100 ألف قدم (32 كم) وإضافات تشمل قائمة من الكوكتيلات وقائمة تشغيل الموسيقى ومقاعد قابلة للاستلقاء، وكذلك مرحاض فريد من نوعه.



بالون الفضاء

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا المرحاض يوفر منظرًا رائعًا، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالمنظر المذهل لانحناء الأرض من خلال بالون فضائي مريح.

هذه هي فخامة المرحاض، فهو يتميز بالنباتات والمقاعد الفخمة والواي فاي لالتقاط صورة شخصية للحمام على ارتفاعات عالية، حيث أطلقت عليه الشركة "أول Spa فضائي في العالم".



حمام الفضاء

كتب Space Perspective ومقره فلوريدا على X: "أحد الأسئلة الأولى التي نتلقاها حول رحلة الفضاء التي تستغرق ست ساعات هو ماذا عن الذهاب إلى الحمام؟"

ستتاح لما يصل إلى ثمانية ركاب في المرة الواحدة فرصة الاستمتاع برحلة ذهابًا وإيابًا مدتها ست ساعات بسعر 125 ألف دولار (100 ألف جنيه إسترليني) للتذكرة الواحدة.



مرحاض فضائى

وقالت Space Perspective إن الرحلة ستستغرق ساعتين لتشمل مشاهدة انحناء الأرض، والسواد الكامل للفضاء، والخط الأزرق الرفيع لغلافنا الجوي.

ويمكن رؤية ذلك من خلال أكبر النوافذ التي تم إطلاقها على الإطلاق إلى الفضاء، بينما ستتمتع الكبسولة باتصال Wi-Fi عالي السرعة حتى يتمكن الركاب من الوصول إلى العائلة والأصدقاء على الأرض أثناء الرحلة.

ولكن ما يفصل Space Perspective عن بعض منافسيها هو حقيقة أن الشركة تتباهى بمنظر مرحاضها، وفي أحدث حملة ترويجية لها، قالت الشركة إن الحمام سيحتوي على "ألوان ناعمة وهادئة، ونباتات حية، ومناظر نوافذ مذهلة، ومنتجات راقية".

وأضافت: "الجلوس الفخم على غطاء المرحاض يعني أنه يمكنك البقاء بشكل مريح لفترة من الوقت والاستمتاع بلحظة من العزلة، ولأن هناك شبكة Wi-Fi، يمكنك أيضًا التقاط صورة شخصية في الحمام على ارتفاعات عالية."