تكنولوجيا: صور حية لهاتف Honor Magic 6 Pro بفتحة تتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت صور حية مسربة تصميم هاتف Honor Magic 6 Pro الذي يظهر بتصميم ثقب مزدوج في الشاشة للكاميرة الأمامية.

رصدت الصور الحية المسربة لهاتف Magic 6 Pro اليوم على منصة Weibo، والذي يضم كاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر flight 3D.

أيضاً تحجب الحافظة إعدادات الكاميرة الخلفية لهذا الإصدار، إلا أن الصور تكشف عن فلاش LED إلى جانب المستشعر الأول، مع مستشعر أخر إلى اليمين ومستشعر ثالث في الجزء السفلي من وحدة الكاميرة.

من جانب أخر كانت Honor قد أطلقت هاتف Magic 5 Pro للأسواق في شهر مارس، لذا قد تقدم الشركة الإصدارات الجديد في موعد مبكر، على أن تتضمن السلسلة القادمة Magic 6، وMagic 6 Pro إلى جانب Honor 6 Ultimate، ومن المتوقع أن تدعم الشركة هذه السلسلة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

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