شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتجه إلى إتاحة قنوات البث الخاصة بـ"انستجرام" على فيس بوك وماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه شركة ميتا الآن إلى توسيع نطاق قنوات البث من انستجرام لفيس بوك وماسنجر، حيث سيتمكن منشئو المحتوى والشخصيات العامة الذين لديهم صفحات على فيسبوك من إرسال الرسائل، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية، إلى متابعيهم، وفقاً لموقع engadget.

أطلقت ميتا في شهر فبراير الماضي ميزة تشبه تيلجرام تسمى "قنوات البث" لتطبيق انستجرام، تعمل قنوات البث أو "Channels" على انستجرام تمامًا مثل القنوات الموجودة على Telegram، وتسمح هذه الميزة للمبدعين ببث التحديثات إلى البريد الوارد لمتابعيهم، وسيتمكن المستخدمون الذين ينضمون إلى القنوات من الرد على الرسائل والتصويت في استطلاعات الرأي، ومع ذلك ، لن يتمكن هؤلاء المستخدمون من المشاركة في المحادثة مباشرة، لذلك تتجه الآن لنقلها لـ فيس بوك وماسنجر أيضا.

لا تزال الميزة أداة مراسلة أحادية الاتجاه، مما يعني أن مسؤولي الصفحة فقط هم الذين يمكنهم إرسال رسائل في القناة، ولكن يمكن للمشاركين التفاعل معها والتصويت في استطلاعات الرأي، ويمكن للمسؤولين إطلاق قناة مباشرة من صفحتهم، وسيرسل فيسبوك لمتابعيهم إشعارًا لمرة واحدة للانضمام بعد إرسال رسالتهم الأولى.

واستنادًا إلى لقطات الشاشة التي شاركها رئيس ميتا مارك زوكربيرج، ستظهر قنوات البث في محادثات ماسنجر الخاصة بالمستخدمين ضمن علامة تبويب تسمى "القنوات"، يتلقى المشاركون إشعارات في كل مرة يرسل فيها مالك الصفحة تحديثًا، لكن يمكنهم كتم صوت القناة في أي وقت، ومن المفترض أن أولئك الذين اختاروا عدم المشاركة في المرة الأولى، لا يزال بإمكانهم الوصول إلى القناة من الملف الشخصي للصفحة كما يفعل الأشخاص على Instagram.