شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة المريخ بدون طيار الخاصة بناسا تسجل رقماً قياسياً آخر فى الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت مروحية Ingenuity التابعة لناسا بشكل أسرع من أي وقت مضى فوق سطح المريخ، ووصلت آلة الطيران الشبيهة بالطائرة بدون طيار إلى سرعة 10 أمتار في الثانية (22.4 ميلاً في الساعة) خلال رحلتها رقم 62 على هذا الكوكب، محطمة الرقم القياسي السابق للسرعة البالغ 8 أمتار في الثانية (17.9 ميلاً في الساعة) الذي سجلته رحلتين سابقًا في نهاية الشهر الماضي.

ويعد هذا إنجازًا آخر لفريق ناسا في مختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا، والذي يشرف على مهمة المريخ الحالية التي تتضمن أيضًا مركبة المثابرة، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وحلقت Ingenuity لأول مرة في سماء المريخ في أبريل 2021، لتصبح أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها على كوكب آخر، ومع ذلك كانت تلك الرحلة الأولى مجرد تحليق، ومنذ ذلك الحين قامت المروحية التي يبلغ طولها 4 أرطال وطولها 19 بوصة برحلة واحدة على مسافة قياسية تبلغ 2325 قدمًا (708.9 مترًا).

ويبلغ إجمالي زمن التحليق لطائرة Ingenuity عبر رحلاتها البالغ عددها 62 رحلة 113 دقيقة، وقد تم تحقيق ذلك عبر رحلات تغطي إجمالي 9 أميال ، ويبلغ أعلى ارتفاع تم الوصول إليه خلال تلك الرحلات 24 مترًا، مما مكنها من التقاط صور جوية كانت مفيدة لفريق Perseverance أثناء بحثهم عن الطرق الأكثر أمانًا وكفاءة للمركبة الأرضية.

ولعل الهدف الأساسي لمهمة المريخ الحالية هو البحث عن أدلة على وجود حياة قديمة ، بمساعدة Ingenuity، تستخدم Perseverance مجموعة أدواتها العلمية لجمع وتخزين عينات من الصخور والتربة التي سيتم جمعها في مهمة لاحقة وإحضارها إلى الأرض لإجراء تحليل أكثر تفصيلاً.

وتجمع المهمة بيانات حول الظروف على الكوكب لمساعدة وكالة ناسا على الاستعداد بشكل أفضل لأول مهمة بشرية لها إلى المريخ، والتي يمكن أن تتم في ثلاثينيات القرن الحالي.

كما أن نجاح تصميم Ingenuity يعني أن مهندسي ناسا سيعملون على إنشاء إصدارات أكثر تقدمًا من المروحية الصغيرة للقيام بمهام مستقبلية إلى المريخ وربما كواكب أخرى أيضًا.