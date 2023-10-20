شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تطور أداة ذكاء اصطناعى يمكنها تقليد أصوات الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منصة يوتيوب على تطوير أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقليد صوت الفنانين، وقد يتمكن منشئو المحتوى على YouTube من تحميل موسيقى تبدو وكأنها غناها موسيقيون مشهورون ذات يوم وفقا لـBillboard وBloomberg.

وكانت تأمل أيضًا في تقديم هذه الميزة خلال حدث Made On YouTube في سبتمبر، حيث ظهرت لأول مرة أدوات إنشاء أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك شاشة خضراء توليدية.

لكن خطتها لم تنجح، ويبدو أن السبب في ذلك هو أن التفاوض مع شركات التسجيل يستغرق وقتًا، فالتكنولوجيا جديدة، وهناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة أولاً.

ويقول موقع Billboard، إن إحدى المشكلات الرئيسية التي ما زالوا يناقشونها هي كيفية عمل تحقيق الدخل، وهل سيتم الدفع للفنانين مقابل الموسيقى التي يغذيها موقع YouTube لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به، أو مقابل المخرجات التي يتم إنتاجها باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي؟ علاوة على ذلك، كيف سيتم تعويض مؤلفي الأغاني عن أي من موسيقاهم المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي على YouTube؟

وبحسب ما ورد لا تزال لدى شركات التسجيل أسئلة حول كيفية تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي أيضًا، وحول كيفية حصول الفنانين على القدرة على الاشتراك أو الخروج ، وإذا ظهرت الأداة يعتزم موقع يوتيوب اختبارها تجريبيًا أولاً من خلال منح مجموعة مختارة من منشئي المحتوى إمكانية الوصول إلى أصوات الفنانين الذين اشتركوا في هذه الأداة.

وبينما تستغرق المفاوضات وقتا، فإن شركات التسجيل تتقبل فكرة يوتيوب، بحسب المصادر، هذا لأنهم ينظرون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى باعتباره أمرًا لا مفر منه.

وكما لاحظت بلومبرج، فإن موقع YouTube يسير في طريق صعب وقد يتعين عليه الاستعداد لمواجهة المشكلات القانونية في سعيه لاستكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الموسيقى، على سبيل المثال تم رفع دعوى قضائية ضد شركة OpenAI من جانب مجموعة من المؤلفين، بما في ذلك جون جريشام وجورج آر آر مارتن، بسبب الاستخدام المزعوم لرواياتهم لتدريب نموذجها اللغوي الضخم.