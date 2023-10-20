شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر دعم أدوات الصوت فى نظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت أن نظام التشغيل Windows 11 سيسمح قريبًا لبعض المستخدمين الذين يستخدمون أدوات مساعدة للسمع بتلقي المكالمات والاستماع إلى الموسيقى وبث الصوت من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم .

وكشفت مايكروسوفت، أن إصدار Windows 11 Insider Preview Build 25977 الذي تم طرحه مؤخرًا يدعم الآن أدوات السمع المجهزة بتقنية Bluetooth LE Audio، وبالتالي، يمكن للأشخاص إقران المعينات السمعية مباشرة مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11.

وتعد الميزة متاحة حاليًا فقط على أجهزة Windows محددة مع دعم Bluetooth LE Audio، على الرغم من أن Microsoft تقول إن المزيد من أجهزة الكمبيوتر ستقدمها في المستقبل.

وتقول شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا إنها ستضيف المزيد من الإمكانات لأجهزة السمع بمرور الوقت، مثل القدرة على التحكم في الإعدادات الصوتية المسبقة داخل نظام التشغيل Windows، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وأعلنت مايكروسوفت، أنها ستضيف دعمًا لـ Bluetooth LE في نظام التشغيل Windows 11 خلال مؤتمر Build الخاص بها في مايو، وتستخدم مواصفات الصوت برنامج ترميز الصوت LC3، مما يجعل من الممكن تقديم صوت عالي الجودة مع الحفاظ على طاقة البطارية، كما أنه يسمح بميزات مثل القدرة على نقل الصوت إلى أجهزة متعددة في وقت واحد.

بالإضافة إلى ميزات إمكانية الوصول الجديدة، قدم الإصدار 25977 أيضًا بعض تحديثات الخصوصية، وأعلنت الشركة أن المستخدمين سيتلقون الآن إشعارات عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى موقعهم أو معلومات Wi-Fi الخاصة بهم.

ولقد جذبت تكنولوجيا الصوت اهتمام الشركات الكبرى بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، فهناك تقارير تفيد بأن شركة Apple قد تستكشف إمكانية استخدام AirPods كمساعدات سمعية.