تكنولوجيا: Google Meet تضيف تأثيرات تنعيم البشرة وتبييض الأسنان فى مكالمات الفيديو

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أنه تم أخيرًا تقديم ميزة مطلوبة للغاية في Google Meet والتي تتيح للمستخدمين تطبيق تأثيرات "الجمال" أثناء مكالمات الفيديو، ومن المقرر أن يبدأ الطرح الموسع للحسابات المتبقية في 28 أكتوبر، وفقا لتقرير theverge.

ويتوفر وضعان للصور يوفران مستويات مختلفة من تنعيم البشرة وتفتيح منطقة تحت العين وتبييض الأسنان، ويوفر الوضع "الدقيق"، كما يوحي الاسم تعديلات تجميلية خفيفة جدًا، في حين أن الوضع "التنعيم" هو لمسة أثقل مع التحسينات.

وبغض النظر عن الوضع الذي تحدده، تدعى جوجل أنها تمكن المستخدمين من تحسين مظهرك بشكل طفيف، لذلك يبدو أن الميزة الجديدة ليست مخصصة لإجراء تعديلات كبيرة.

وسيتم إيقاف تشغيل اللمس العمودي افتراضيًا ويمكن تمكينه في إعدادات Google Meet والميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين لديهم حسابات Google المميزة، بما في ذلك حسابات Business Standard وBusiness Plus وEnterprise Essentials وEducation Plus وGoogle One وGoogle Workspace.

ونظرًا لمدى انتشار المرشحات وتأثيرات تنعيم الوجه عبر التطبيقات المرتبطة بالفيديو مثل TikTok وInstagram، فمن المدهش أن Google استغرقت وقتًا طويلاً لتقديم أدوات مماثلة لـ Meet.

وتقدم تطبيقات مؤتمرات الفيديو المنافسة مثل Microsoft Teams و Zoom بالفعل مجموعة من ميزات "التجميل" التي تعمل على طمس بشرة المستخدم أو حتى تطبيق تأثيرات مكياج افتراضية.

ومع ذلك، ينبغي أن تكون هذه ميزة مرحب بها للموظفين المرتبطين باستخدام Google Meet عبر حساب Google في مكان العمل وخاصة أولئك الذين يتركون كاميرات الويب الخاصة بهم عادةً عندما لا يظهرون فى أفضل حالاتهم.