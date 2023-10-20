شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرباح شركة تسلا تتراجع رغم استثمارها فى تطوير الذكاء الاصطناعى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير ذا فيرج أن شركة تسلا تشهد انخفاض هوامش أرباحها والذى جاء بسبب تخفيضات الأسعار، وأعلنت الشركة اليوم عن أرباح صافية قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي من إيرادات بقيمة 23.4 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2023، وتمثل الأرقام ارتفاعًا طفيفًا في الإيرادات، من 21.4 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام الماضي، ولكن انخفاضًا كبيرًا في الأرباح.

انخفضت الأرباح عن نفس الوقت من العام الماضي، حيث كان واقع الإيرادات 21.4 مليار دولار أمريكي بأرباح تصل إلى 3.3 مليار دولار.

كما أخطأت شركة Tesla أيضًا الموعد المستهدف لحدث تسليم Cybertruck، وكان الرئيس التنفيذي للشركة Elon Musk قد خطط لحدث التسليم في وقت ما في الربع الثالث، وتخطط الشركة الآن لإجراء عمليات التسليم الأولى في 30 نوفمبر، وقال ماسك إن Cybertruck ستستغرق 18 شهرًا قبل أن تصبح مساهمًا كبيرًا في التدفق النقدى.

وانخفضت الهوامش التشغيلية للشركة للربع الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن التخفيضات في أسعار شركة تسلا لا تزال تؤثر سلبًا على أرباحها النهائية .

وأشارت تسلا إلى عدة اتجاهات على سبيل المثال انخفض الإنتاج بينما قامت الشركة بتحديث مصانعها، مما أدى إلى انخفاض كبير في عمليات التسليم.

وتقول الشركة أيضًا إنها تقوم باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي وقد قامت بتشغيل أحد أكبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم، مما ضاعف قدرتها الحاسوبية منذ الربع الأخير فقط.

ومع ذلك، كان الانخفاض في الإيرادات الفصلية بمثابة تحول مخيب للآمال آخر للشركة بعد أن جاءت أرقام التسليم والإنتاج لشركة Tesla في الربع الثالث أقل من التوقعات.

وكانت تسلا قد حذرت من أن عمليات الإغلاق المخطط لها لمصانعها في أوستن وتكساس وشنغهاي لإجراء التحسينات ستؤدي إلى إنتاج وتسليم عدد أقل من المركبات، لكن حتى المستثمرين المتفائلين كانوا يشعرون بالقلق من الأرقام الأقل.