شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لتصنيع هواتف Pixel فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة جوجل، لتصنيع هواتف Pixel في الهند، بعد النمو الكبير في طلب الهند على أجهزة جوجل، جاء ذلك بعد حدث Google for India السنوي التاسع، وفقاً لموقع engadget.

صنف ريك أوسترلو، نائب الرئيس الأول لشركة Google للأجهزة والخدمات، الهند كواحدة من أهم أسواق الشركة لأجهزة Pixel، وتهدف جوجل إلى البدء في طرح هواتف Pixel 8 الذكية المنتجة محليًا في عام 2024، والتوسع في النهاية إلى طرز Pixel الأخرى.

وستشهد مساهمة جوجل في مبادرة "صنع في الهند" شراكات مع الشركات المصنعة المحلية والدولية، وفي تغريدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet وGoogle، ساندر بيتشاي: "نحن ملتزمون بأن نكون شريكًا موثوقًا به في النمو الرقمي في الهند"، ويسمح هذا المحور أيضًا لشركة جوجل بتنويع إنتاجها بعيدًا عن الصين، حيث تستمر مخاطر سلسلة التوريد بسبب التوترات بين الدولة والولايات المتحدة.

ويعد قرار الشركة فوزا آخر للحكومة الهندية، التي اجتذبت شركات تصنيع الأجهزة الدولية، مثل سامسونج وأبل، للقيام باستثمارات كبيرة في الإنتاج المحلي، حيث أنتجت شركة Apple أجهزة iPhone لأول مرة في الهند في عام 2017، ولكن الأجهزة الأولى التي تم إنتاجها كانت جميعها من الطرازات القديمة، تأخر الإنتاج أيضًا في البداية عن الصين بستة إلى تسعة أشهر، لكنه تحسن بشكل كبير.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح عدد صغير من أجهزة iPhone 15 المصنوعة في الهند متاحًا في المنطقة في نفس يوم تلك المنتجات المنتجة في الصين.