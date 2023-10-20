شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تبدأ عمليات تسليم Cybertruck فى 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تسلا أنه بعد سنوات من التأخير وإعادة التصميم، أصبح من الممكن رؤية سيارة Tesla Cybertruck أخيرًا على الطرق العامة، وستبدأ عمليات تسليم سيارة الدفع الرباعي الفاخرة EV التي طال انتظارها اعتبارًا من 30 نوفمبر، قبل أن تدخل السيارة الإنتاج الكامل العام المقبل في مصنع Texas Gigafactory.

وفي الوقت نفسه، يقال إنه يتم الآن إعادة تصميم البنية الكهربائية للمركبة لاستيعاب معيار 800 فولت، ارتفاعًا من 400 فولت في تشكيلة تسلا الحالية ، وتستخدم الكثير من طرازات السيارات الكهربائية الفاخرة والأداء والمركبات الثقيلة، بدءًا من Audi e-Tron إلى GMC Hummer EV، بنية 800 فولت، وهو ما يمكّن المركبات الكهربائية ذات سعة البطاريات الكبيرة من الشحن بمعدل أعلى، وبالتالي تقليل وقت الشحن، وفقا لتقرير انجادجيت.

وقال ماسك للصحفيين في مكالمة المستثمرين: "الكثير من الناس متحمسون للشاحنة السيبرانية"، مضيفا "وأنا أيضًا قدت السيارة، إنه منتج رائع.. أريد التأكيد على أنه ستكون هناك تحديات هائلة في الوصول إلى حجم الإنتاج باستخدام Cyber ​​Truck وجعل التدفق النقدي إيجابيًا."

وتابع: "هذا أمر طبيعي عندما يكون لديك منتج يحتوي على الكثير من التكنولوجيا الجديدة، أو أي برنامج مركبات جديد تمامًا ولكن بشكل خاص منتج مختلف ومتقدم مثل Cyber ​​Truck، فإن العمل على الوصول إلى الإنتاج المخطط له وتحقيق التدفق النقدي الإيجابي، بسعر يستطيع الناس تحمله.

بالنسبة لخطوط طرازاتها الحالية، انخفض إنتاج وتسليم تيسلا في هذا الربع، بحوالي 7% أو ما يقرب من 30 ألف وحدة مقارنة بالربع الثاني، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ على أساس سنوي، بزيادة تصل إلى 100000 وحدة تقريبًا، خلال عام 2022.

وخفضت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأسعار على سياراتها مرارًا وتكرارًا هذا العام، أولاً في مارس، ثم مرة أخرى في سبتمبر، مع خصم كامل بنسبة 20 %على مشروع تجديد نظم الإدارة في ذلك الوقت، ومرة ​​أخرى في أوائل أكتوبر.

بدأ الطراز X في بيع التجزئة في عام 2023 بسعر 120,990 دولارًا أمريكيًا وهو يبلغ حاليًا 79,990 دولارًا أمريكيًا، فإن الطرازات S (الآن 74,990 دولارًا)، وY (52,490 دولارًا، بانخفاض 24% عن يناير) و3 (38,990 دولارًا، بانخفاض 17%) شهدت جميعها انخفاضات مماثلة في الأسعار، بشكل عام، أفادت تسلا أن تكلفة البضائع المباعة لكل مركبة انخفضت إلى حوالي 37500 دولار في الربع الثالث.

وسبق أن أوضح " ماسك " رغبته في خفض الأسعار وتحمل هوامش الربح المنخفضة إذا أدى ذلك إلى زيادة حجم المبيعات. وقال في يوليو أعتقد أنه من المنطقي التضحية بالهوامش لصالح صنع المزيد من المركبات".

وكان سبب الانخفاض المتسلسل في الأحجام هو فترات التوقف المخطط لها لترقية المصنع، كما تمت مناقشته في أحدث مكالمة للأرباح. وكتبت تسلا في بيان صحفي في أكتوبر: "إن هدفنا للحجم لعام 2023 والذي يبلغ حوالي 1.8 مليون سيارة لا يزال دون تغيير". قامت الشركة بتسليم حوالي 435.059 سيارة على مستوى العالم في الربع الثالث.

تواصل الشركة زيادة استثماراتها في تطوير الذكاء الاصطناعي أيضًا، حيث "ضاعفت" مقدار قوة المعالجة المخصصة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمركبات وروبوت أوبتيموس، مقارنة بالربع الثاني ، ويقال إن Optimus نفسه يتلقى ترقيات للأجهزة ويتم تدريبه عبر الذكاء الاصطناعي، بدلاً من البرامج "المشفرة".