شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تخطط لإطلاق 144 مهمة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة إيلون ماسك بالفعل 74 مهمة مدارية في عام 2023، وهو أكثر من أي شركة خاصة على الإطلاق في عام واحد، الرقم القياسي السابق كان 61، والذي سجلته شركة SpaceX في عام 2022، ولكن من المفترض أن تشهد الأشهر المقبلة المزيد من رحلات الفضاء، وفقاً لموقع space.

قال بيل جيرستنماير، نائب رئيس موثوقية البناء والطيران في شركة سبيس إكس، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالفضاء والعلوم: "سنحاول هذا العام إجراء 100 رحلة".

وأضاف خلال جلسة الاستماع التي كانت تسمى "تعزيز السلامة والابتكار والقدرة التنافسية في أنشطة الفضاء البشرية التجارية الأمريكية": "بينما نتطلع إلى العام المقبل، نريد زيادة معدل الرحلات إلى حوالي 12 رحلة شهريًا، أو 144 رحلة خلال العام".

أطلقت الشركة مهمتين في يوم واحد عدة مرات؛ ففي شهر مارس الماضي، على سبيل المثال، أطلقت صاروخين من صواريخ فالكون 9 نحو السماء بفارق أقل من 4.5 ساعة.

وليس لدى SpaceX نقص في الحمولات التي تنتظر الصعود، وتقوم الشركة ببناء كوكبة ستارلينك الضخمة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتي تتكون حاليًا من حوالي 5000 قمر صناعي عامل، ولكن لدى SpaceX إذنًا لنشر 12000 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink، وقد تقدمت الشركة بطلب للحصول على موافقة على 30000 مركبة فضائية أخرى علاوة على ذلك، وحوالي 60% من عمليات إطلاق SpaceX في عام 2023 كانت مخصصة لمهام Starlink.

تم إطلاق الغالبية العظمى من المهام المدارية لشركة SpaceX حتى الآن بواسطة صاروخها Falcon 9، لكن شركة سبيس إكس تعمل على خليفة تلك الصواريخ التي أثبتت جدواها، وهي مركبة Starship العملاقة، والتي تم تصميمها لتكون قابلة لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع (على عكس فالكون 9 وفالكون هيفي، التي يمكن الاستغناء عن مراحلها العليا).

قال ماسك إن Starship، وهو أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، سيجعل الاستيطان على المريخ وغيره من أعمال الاستكشاف الجريئة مجدية اقتصاديًا، وأطلقت شركة SpaceX مهمة واحدة مع Starship حتى الآن، وهي رحلة تجريبية في 20 أبريل من هذا العام انتهت بتفجير متحكم فيه عندما واجهت المركبة عدة مشاكل بعد وقت قصير من الإقلاع.

تستعد شركة SpaceX حاليًا لرحلة تجريبية ثانية لمركبة Starship، وخلال جلسة الاستماع اليوم الأربعاء، قال غيرستنماير إن المركبة كانت جاهزة للإطلاق منذ أكثر من شهر، لكن سبيس إكس لا تزال تنتظر رخصة الإطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.