شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن رسوم X على المستخدمين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيبدأ X (Twitter سابقًا) في فرض رسوم على بعض المستخدمين الجدد بقيمة دولار واحد سنويًا للوصول إلى الميزات الأساسية مثل الكتابة والإعجاب وإعادة التغريد والرد على المشاركات، وسيُطلب من جميع المستخدمين الجدد الذين لم يتم التحقق منهم في نيوزيلندا والفلبين، الاشتراك في خدمة الاشتراك المدفوع، وسيحتاجون إلى التحقق من حساباتهم باستخدام رقم هاتف.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لن يتأثر الأعضاء الحاليون في المنطقة، ويقول X إن المستخدمين سيظلون قادرين على إنشاء حساب مجاني "للقراءة فقط".

كما أنه في منشور، أكد حساب دعم X أن الموقع سيختبر برنامجًا جديدًا يسمى "Not A Bot"، يهدف إلى تقليل عدد برامج البريد العشوائي الآلية على النظام الأساسي.

يصر X على أن هذا التغيير "ليس محركًا للربح"، مضيفًا: "حتى الآن، أثبتت خيارات الاشتراك أنها الحل الرئيسي الذي يعمل على نطاق واسع."

وفي الوقت نفسه، نشر X شروط وأحكام "Not-A-Bot" التي تحدد تفاصيل الخدمة الجديدة.

يوضح هذا ما يلي: "البرنامج عبارة عن خدمة اشتراك متكررة من X توفر لحسابك وظائف على مستوى الكتابة على النظام الأساسي X، مثل القدرة على نشر المحتوى، مثل المنشورات، والرد، وإعادة النشر، والاقتباس، ووضع إشارة مرجعية على منشورات الحسابات الأخرى '.

لم يعجب مستخدمو المنصة بخطة ماسك الجديدة، ويقول الكثيرون إن سعر دولار واحد سنويًا مرتفع جدًا، كتب أحد مستخدمي X الساخطين: "لا يستحق دولارًا واحدًا لمشاهدة هذه الأشياء".

وأضاف آخر: "سيؤدي هذا إلى انخفاض التفاعلات وقاعدة المستخدمين ككل، ولن يدفع معظم الأشخاص ببساطة ولكنهم سيستمرون في مشاهدة الإعلانات".

اشتكى مستخدمو X الآخرون من أن محاولات ماسك للرد على الروبوتات لم تنجح وكانوا حذرين من أي محاولة لاستخدام نظام حظر الاشتراك غير المدفوع للتحقق من المستخدمين البشريين.

وقال آخر: "تذكر عندما قال إيلون: سنتخلص من برامج البريد العشوائي"، مضيفًا: "أعتقد أن الأمر أسوأ بمليار مرة مما كان عليه قبل إيلون".

وفي حين أن الإصدار التجريبي لا يؤثر حاليًا إلا على بعض المستخدمين الجدد، إلا أنه منذ شراء تويتر، قال إيلون ماسك إنه يود جعل الموقع خدمة مدفوعة بالكامل في المستقبل.