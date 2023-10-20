علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro Max

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Apple مؤخرًا عن iPhone 15  وiPhone 15 Pro  و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذان يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "صامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

 

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro Max:


iPhone 15 Proمساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم


iPhone 14 Pro Max:البطارية: li-ion 4323  ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة:  1290 x 2796 pixels

المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)  وesim)

أو ( dual esim – international).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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