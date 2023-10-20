شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي بتعليم ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت بتعليم ينبع أمس الخميس، فعاليات هاكاثون "الذكاء الاصطناعي لبناء الأنشطة التعليمية". والتي نفذها قسم التدريب والابتعاث (بنات) بتعليم ينبع على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 50 معلمة مميزة في استخدام التقنية.

ترتيب المراكز الأولى

وجاءت النتائج بحصول ثلاثة فرق مشاركة على المراكز الثلاثة الأولى المحققة لمعايير الأنشطة التعليمية المطلوبة، والتي جاء ترتيبها على النحو التالي:

نشاط "البصمة الرقمية" المركز الأول، تلاها في المركز الثاني نشاط "الجريمة الرقمية"، فيما حقق نشاط "تصميم كرسي مقاوم للتضاريس الصعبة دون انقلاب" المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن فعاليات "الهاكاثون" تضمنت أيضًا تقديم العديد من المحاور والورش التدريبية المصاحبة، والتي تهدف في مجملها إلى تحفيز المعلمات لاستخدام وتوظيف تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بناء وإنتاج الأنشطة التعليمية الداعمة لمهارات القرن الواحد والعشرين، دعمًا للطاقات البشرية وتحقيقًا لرؤية المملكة.