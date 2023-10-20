شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يمنح فيسبوك وتيك توك أسبوعًا بشأن محتوى حرب فلسطين والاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة وجيزة من مطالبة الاتحاد الأوروبي فيسبوك وإنستجرام وتيك توك إزالة المحتوى المؤيد لحماس عبر منصاته، أعطى الاتحاد الأوروبي موعدًا نهائيًا حتى 25 أكتوبر لكل من Meta وتيك توك لمشاركة المعلومات حول ردهم أحداث العنف التى تقع في فلسطين من قبل قوات الإحتلال.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد نشرت كلتا المنصتين بالفعل ردودهما في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن المفوضية الأوروبية طلبت من ميتا تقديم مزيد من المعلومات حول التدابير التي اتخذتها المنصات للحد من انتشار المعلومات الخاطئة على المنصة.

وقال الاتحاد في بيان: "تطلب اللجنة من ميتا تقديم مزيد من المعلومات حول التدابير التي اتخذتها للامتثال للالتزامات المتعلقة بتقييم المخاطر وتدابير التخفيف لحماية نزاهة الانتخابات ، لا سيما فيما يتعلق بنشر المعلومات، وتضخيم المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة".

وقد تم إصدار إعلان مماثل لـ TikTok أيضًا، ويتناول الطلب امتثال TikTok لعناصر أخرى من قانون الإقامة اليومي، لا سيما فيما يتعلق بأحكامه المتعلقة بحماية القاصرين عبر الإنترنت، وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من قيام اللجنة بتقديم طلبات مماثلة إلى شركة X المملوكة لإيلون موسك، والمعروفة سابقًا باسم تويتر.

ماذا بعد ويجب على Meta وTikTok الآن تقديم المعلومات إلى المفوضية بحلول 25 أكتوبر للأسئلة المتعلقة بالاستجابة للأزمة، وبحلول 8 نوفمبر بشأن حماية نزاهة الانتخابات، وبناء على الردود، ستقرر اللجنة الخطوات التالية.

وفي الوقت نفسه، أكد متحدث باسم TikTok لـ CNBC أنه "سمع للتو من المفوضية الأوروبية هذا الصباح وأن فريقنا يقوم حاليًا بمراجعة RFI [طلب المعلومات]"، ونُقل عن المتحدث باسم TikTok قوله: "سننشر تقرير الشفافية الأول لدينا بموجب DSA الأسبوع المقبل، حيث سندرج المزيد من المعلومات حول عملنا المستمر للحفاظ على مجتمعنا الأوروبي آمنًا".