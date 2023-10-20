جوجل توضح: هل تم حذف إسم سيناء من خرائطها؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "جوجل" أنها لم تجر أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على خرائط Google.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب اليوم الجمعة، إن خرائط Google لا تظهر شبه جزيرة سيناء على الخريطة؛ لأن الخرائط لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول، بل تظهر فقط في حال البحث عنها."

وكان رواد مواقع التواصل الاجتمايع قد تداولوا صورًا تزعم حذف اسم سيناء من خرائط Google بعد الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو الأمر الذي ترفضه القيادة السياسية، بجانب خروج مظاهرات شعبية في عدد من ميادين الجمهورية لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي، ودعم القضية الفلسطينية، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.