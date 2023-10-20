شكرا لقرائتكم خبر عن مجددا.. "هيئة الاتصالات" تدعو لتسجيل أسماء النطاقات عبر وكلائها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعوتها للراغبين في تسجيل أسماء النطاقات السعودية الخاصة بهم من خلال وكلاء التسجيل المعتمدين لديها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاقها حملة "نطاقك سعودي" التي تهدف إلى التوعية بأسماء النطاقات السعودية وأهميتها ومميزاتها وأثرها.

خدمة أسماء النطاقات السعودية

وأوضحت الهيئة أن خدمة أسماء النطاقات السعودية تتميز ببنية تحتية موثوقة توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة والتي تعد من الأكبر في العالم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

كما تقوم الهيئة بتوفير الدعم الكامل للمسجلين ووكلاء التسجيل لضمان جودة الخدمات المقدمة.

استهداف القطاعين العام والخاص

وكشفت الهيئة أن الحملة التوعوية تستهدف القطاعين العام والخاص بجانب استهدافها للأفراد، مبينة أن بإمكان القطاع الخاص والأفراد تسجيل أسماء النطاقات الخاصة بهم لدى الوكلاء المعتمدين لديها.

فيما يمكن للجهات الحكومية تسجيل النطاقات الخاصة بها لدى هيئة الحكومة الرقمية، وذلك عبر الدخول إلى هذا الرابط.

نظام أسماء النطاقات

يذكر أن اسم النطاق يعد المورد الرئيس لنظام أسماء النطاقات (DNS)، وهو أحد أهم مكونات البنية التحتية لشبكة الإنترنت، والممكن الرئيس للوصول إلى الخدمات والتطبيقات والمحتوى الرقمي على الشبكة.

كما اعتمدت الهيئة شركات وطنية لتقديم خدمات التسجيل وكلاء معتمدين وذلك بهدف تعزيز السوق وتمكين وتنمية شركات وطنية متخصصة وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.