شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام أمازون للروبوتات يهدد 1.5 مليون عامل بشرى فى الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة البيع بالتجزئة العملاقة "أمازون"، أن الروبوتات البشرية التي يمكنها التقاط الطرود بأذرع آلية تعمل جنبًا إلى جنب مع العمال البشريين في مستودعات أمازون في الولايات المتحدة، ويخضع الروبوت الآلي المسمى Digit للاختبار في أحد المستودعات في تكساس، وله أذرع وأرجل ويمكنه الإمساك بالطرود والتعامل معها مثل العامل البشري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن مستقبل 1.5 مليون عامل بشري في أمازون، حيث تمتلك أمازون الآن 750 ألف روبوت يعملون في منشآت حول العالم، لكن الانتقال إلى الروبوتات البشرية يعد أمرًا جديدًا، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل العاملين من البشر في الشركة، ونفت الشركة أنها تنوي الانتقال إلى مستودعات "الروبوتات فقط".

يُستخدم الروبوت ذو القدمين حاليًا لنقل الصناديق الفارغة في المستودع، الذى يبلغ طوله خمسة أقدام وتسع بوصات، ويزن 140 رطلاً، ويمكنه التقاط وحمل أشياء يصل وزنها إلى 35 رطلاً.

وقال تاي برادي، كبير خبراء التكنولوجيا في أمازون روبوتيكس، إن اختبار "Digit"، الروبوت ذو القدمين من شركة Agility، كان في مراحله المبكرة جدًا.

وقال تاي برادي، كبير خبراء التكنولوجيا في شركة Amazon Robotics: "نحن نولي الكثير من الاهتمام لفهمها بشكل أفضل ومعرفة ما إذا كانت مناسبة لعملياتنا".

تقول الشركة إن Digit من Agility Robotics يمكنها أن تتولى العديد من المهام البشرية المتكررة للغاية أو التي تتطلب جهدًا بدنيًا أو الخطيرة بالنسبة للبشر الذين تعمل معهم.

إنها واحدة من موجة من الروبوتات البشرية من شركات تتراوح من الشركات الناشئة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك، والتي تقوم بإنشاء روبوت يشبه الإنسان يسمى Optimus، حيث قال ماسك إنه يعتقد أن الروبوتات يمكن أن تصبح ذات يوم أكثر أهمية من سيارات الشركة.

توقع جولدمان ساكس أن تبلغ قيمة سوق الروبوتات البشرية 150 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم في غضون 15 عاما، وأن الروبوتات البشرية ستكون مكانها في المصانع بين عامي 2025 و 2028 وفي وظائف أخرى بحلول عام 2030 إلى 2035.

وتستثمر أمازون بكثافة في مجال الروبوتات، بعد أن أعلنت عن صندوق الابتكار الصناعي بقيمة مليار دولار العام الماضي.

وتعتقد شركات أخرى مثل Sanctuary AI أن الروبوتات ستكون قادرة على القيام بأي عمل بشري في غضون 10 سنوات، وقد تم بالفعل عرض روبوت Phoenix الخاص بها وهو يقوم بتعبئة العناصر في المتاجر.

زعمت أمازون أن الروبوتات ذات القدمين لن تأخذ وظائف بشرية، بحجة أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد من خلال تحرير الموظفين لتقديم خدمات أفضل للعملاء.

تدعي أمازون أن أنظمتها الروبوتية أنتجت مئات الآلاف من الوظائف الجديدة ضمن عملياتها، وقالت الشركة: "يتضمن ذلك 700 فئة من أنواع الوظائف الجديدة، في الأدوار الماهرة، والتي لم تكن موجودة داخل الشركة مسبقًا".