شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تزيل العبوات البلاستيكية فى أحد مستودعاتها وتبدلها بالورقية.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفى أمازون بجزء صغير من وعدها بالتحول من استخدام أجهزة إرسال الفقاعات البلاستيكية والوسائد الهوائية إلى جميع العبوات الورقية القابلة لإعادة التدوير لشحناتها.

وأعلنت الشركة أنها قامت بتجهيز منشأة واحدة في إقليدس، أوهايو، بآلة تعبئة مطورة يمكنها طي الصناديق المخصصة تلقائيًا لتغليف بعض المنتجات، واستخدام أجهزة البريد الورقية للعناصر الصغيرة، وحشو الورق بدلاً من الحشوات البلاستيكية القياسية مربعات، وفقًا لتقرير ذا فيرج.



أمازون

وتأتي جهود أمازون للتحول إلى المواد غير البلاستيكية بعد وعد الشركة في يوليو بالتوقف عن استخدام البريد البلاستيكي لصالح البدائل القابلة لإعادة التدوير، ورغم إن أجهزة البريد الورقية غير المبطنة ليست متينة إلى حد كبير مثل تلك البلاستيكية، لكن أمازون تقول إنها طورت لفات ورق يمكن أن تتمدد، وتغلق بالحرارة، وتتمتع ببعض المقاومة للطقس، ويمكن إعادة تدويرها.

ومع انتقال أمازون إلى التغليف القابل لإعادة التدوير، فإن ذلك "سيقلل من النفايات البلاستيكية للشركة وكمية التلوث البلاستيكي الذي يمكن أن يصل إلى البحار"، كما يقول مات ليتلجون، نائب الرئيس الأول لمنظمة Oceana، وهي منظمة للحفاظ على البيئة.

ومع ذلك، يشكك ليتلجون في التزام أمازون بإنهاء استخدام البلاستيك في الولايات المتحدة، أكبر سوق لها، مقارنة بالالتزامات التي تعهدت بها للمملكة المتحدة وألمانيا وأسواق أخرى، وتقول أمازون إن نقل المستودعات الأمريكية إلى الورق القابل لإعادة التدوير سيستغرق "جهدًا متعدد السنوات".

ويقول ليتلجون: "لسوء الحظ، لم تقدم أمازون، في هذا الإعلان، التزامًا واضحًا وقابلاً للقياس ومحددًا بفترة زمنية، لذلك من غير الواضح متى وأين وكم سيكون التخفيض الحقيقي للبلاستيك".

ومع ذلك، فإن قرار أمازون بتحويل منشأة واحدة على الأقل إلى عبوات خالية من البلاستيك يوضح أنه من الممكن لمراكز الشحن من أي نوع الحد من استخدام البلاستيك، وتجنبت الشركة أيضًا تعبئة 11% من المنتجات المشحونة تمامًا في عام 2022، واختارت وضع الملصق مباشرة على صناديق الشركة المصنعة إذا كانت تعتبر متينة بما فيه الكفاية.