شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمحاربة الغبار القمرى.. رواد فضاء أرتميس مون يرتدون بدلات فضائية ذات مجال كهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت مجموعة من العلماء نوعا جديدا من نسيج بدلة الفضاء القمرية يمكن أن "يصد الغبار القمري عند الطلب" لمهام رواد الفضاء، حيث إن النموذج الأولي للقماش القمري المرن والمطاط هو قيد التطوير بالفعل فى جامعة هاواي باسيفيك (HPU).

وقد حصل العلماء القائمين على تطويره على منحة قدرها 50 ألف دولار من وكالة ناسا، وسيتم تصنيع المادة لاستخدام القوى الكهروستاتيكية التي يمكنها إبعاد غبار القمر المسبب للتآكل، وبالتالي منع الجزيئات الحادة من إتلاف بدلات الفضاء، وفقا لتقرير سبيس .

وتسمى التكنولوجيا الجديدة LiqMEST (نسيج الحماية الكهروستاتيكي المعدني السائل) وتهدف إلى التغلب على المشكلات المتربة التي عانى منها رواد فضاء أبولو التابعون لناسا في الستينيات والسبعينيات.

وسرعان ما أدى الغبار الحاد إلى تآكل الأسطح مثل الدروع الواقية من الغبار في المركبة الفضائية، وتكتل بدلات رواد الفضاء وتشبث بشكل عام بكل شيء، مما يجعل حتى الطلعات الجوية التي تستغرق ثلاثة أيام تحديًا.

وتخطط وكالة ناسا لهبوط رواد فضاء على سطح القمر مرة أخرى في عام 2025 أو 2026 من خلال برنامج أرتميس الخاص بها ، ولا يعتمد هذا الجدول الزمني فقط على التقدم المحرز في رحلة Artemis 2 المأهولة حول القمر المخطط لها في عام 2024، ولكن أيضًا على تطوير مركبة الهبوط والبدلة الفضائية لـ Artemis 3.

مع الحفاظ على الغبار بعيدًا عن بدلات الفضاء، من المتوقع أن تسمح تقنية النسيج الجديدة الخاصة بـ HPU أيضًا بمرونة رواد الفضاء في الظروف القاسية، لكن العامل الرئيسي كما يقول الفريق هو خصائص المادة الطاردة.

وقال عارف رحمن، أستاذ الهندسة المساعد في جامعة HPU والذي قاد مقترح المنحة، في بيان: "عند تفعيله، فإنه يولد مجالًا كهربائيًا يصد الغبار القمري، ويمنع الغبار من الالتصاق ويمكن تطبيق هذه الإستراتيجية على بدلات الفضاء والأغطية القماشية للمعدات القمرية أثناء المهام القمرية."

ويهدف "رحمن" إلى بناء نموذج أولي باستخدام التمويل الذي تلقاه من مشروع البحث والتعليم بجامعة الأقليات التابع لناسا (MURAP) ، وجاءت المنحة البالغة 50 ألف دولار بموجب الإخطار السنوي لشراكة MUREP الذي "يربط المؤسسات التي تخدم الأقليات مع مديريات مهمة ناسا ويعزز التعاون البحثي

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يخطط الرحمن لتقديم مقترح منحة جديدة إلى وكالة ناسا، بهدف استخدام الفضاء في النهاية. (تمتلك وكالة ناسا مجموعة من مستويات الاستعداد التكنولوجي التي يجب أن تمر بها المنتجات الجديدة قبل أن يتم اعتمادها للفضاء ، وهي عملية تستغرق عادةً سنوات على الأقل).

وتدرس ناسا أيضًا مشكلة الغبار القمري منذ عقود، بما في ذلك من خلال مبادرة ابتكار سطح القمر التي تأسست في عام 2019 ويقول مسؤولو الوكالة إن تخفيف الغبار هو أحد التحديات الرئيسية الستة التي يجب معالجتها لموائل رواد الفضاء على المدى الطويل على القمر.