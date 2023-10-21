شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة فتح حسابات واتساب المتعددة على نفس الموبايل.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسمح لك تطبيق واتساب أخيرًا بإضافة حسابين إلى جهاز واحد، طالما كان لديك رقم هاتف ثانٍ أو هاتف يدعم eSIM أو شرائح SIM مزدوجة/متعددة، وفقاً لموقع engadget.

وقد أكد مالك تطبيق WhatsApp رسميًا وصول الميزة التي من المقرر طرحها في الأيام المقبلة، وتوجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، إلى فيسبوك ليعلن أن واتساب سيسمح قريبًا للمستخدمين بالتبديل بين حساباتهم على جهاز واحد.

في الوقت الحالي، يتعين على المستخدمين إما حمل هاتف أو جهاز لوحي إضافي للوصول إلى حسابات WhatsApp هذه، أو يتعين عليهم تسجيل الدخول والخروج باستمرار من الحسابات للتبديل بينها.

وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من التبديل بسلاسة بين الحسابات في التطبيق. كما ستسهل ميزة "حساب WhatsApp المزدوج" على المستخدمين إدارة محادثاتهم عبر حسابات متعددة.

أشياء يجب ملاحظتها لاستخدام حساب WhatsApp المزدوج، ستحتاج إلى رقم هاتف ثانٍ (يمكن أن يكون بطاقة SIM فعلية أو رقم SIM إلكتروني)، لذا تأكد من أن هاتفك يدعم اتصال شرائح SIM المتعددة أو eSIM وإلا سيتعين عليك استخدام الجهاز الثانوي، عندها فقط ستتمكن من إعداد حساب ثانٍ على هذا الجهاز.

سيُطلب الرقم البديل لتلقي رمز المرور لمرة واحدة، وحاليًا، يرسل WhatsApp الرسائل النصية القصيرة للسماح للمستخدمين بالوصول إلى حساباتهم. فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية إعداد واستخدام حسابات WhatsApp متعددة على جهاز واحد.

خطوات 1.قم بتحديث تطبيق واتساب الخاص بك إلى الإصدار الأحدث

2.افتح قائمة الإعدادات من خيار النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق

3.ستجد هنا سهمًا صغيرًا بجوار اسمك

4.اضغط عليها واختر "إضافة حساب".

5.أدخل رقم هاتفك الثاني وقم بتأكيده باستخدام الرمز الذي يتم إرساله إليك عبر رسالة نصية قصيرة أو مكالمة.

6.بمجرد التحقق والإعداد، يمكنك التبديل بين الحسابات من خلال النقر على السهم الموجود بجانب اسمك

7.اضغط على السهم المجاور لاسمك وحدد الحساب الذي تريد استخدامه.

وستتمكن من تخصيص تفضيلات الخصوصية والإشعارات بشكل منفصل لكل حساب، وعلاوة على ذلك، يمكنك أيضًا تمكين الإعدادات الأخرى بشكل مستقل مثل كتم المحادثات أو أرشفتها، أو حذف الرسائل، أو حظر جهات اتصال محددة لكل حساب.