شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون يتلقى 291 مشاهدة لأجسام طائرة ويحذر من سرعتها وقدراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير، عن أن مكتب التحقيقات المخصص للأجسام الطائرة المجهولة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أرسل ما لا يقل عن 291 حالة للأجسام الطائرة المجهولة خلال العام الماضي، ويبدو أن بعض هذه المركبات المتقدمة على ما يبدو تظهر خصائص خاصة للأداء، كما كتب محققو الأجسام الطائرة المجهولة التابعون للجيش، بما في ذلك السفر عالي السرعة والقدرة غير العادية على المناورة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقدم العديد من المبلغين الحكوميين عن الأجسام الطائرة المجهولة، بعضهم علنًا والبعض سرا، مع مزاعم عن برنامج غير قانوني لاسترجاع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.

بينما يخلص هذا التقرير الجديد إلى أن أيًا من الألغاز المحمولة جواً في عام 2023 لم تكن نتيجة لبرامج أمريكية سرية، حيث قال رئيس الأجسام الطائرة المجهولة في البنتاجون للصحفيين إن عددًا قليلاً من الأجسام الطائرة المجهولة أظهرت علامات "مثيرة للقلق" على أنها من صنع خصوم أمريكا الأجانب.

في الواقع، قال رئيس البنتاجون إن الكثير من حالات الأجسام الطائرة المجهولة هذه قد أحيلت إلى سلطات إنفاذ القانون، وفي بعض الحالات الخطيرة، إلى محققي مكافحة التجسس الأمريكيين.

وقال الفيزيائي الدكتور شون كيركباتريك، مدير مكتب حل الحالات الغريبة في جميع المجالات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية (AARO)، لشبكة CNN قبل تقرير مكتبه الجديد عن الأجسام الطائرة المجهولة: "أنا قلق من منظور الأمن القومي".

وقال الدكتور كيركباتريك: "هناك بعض المؤشرات المثيرة للقلق والتي يمكن أن تعزى إلى النشاط الأجنبي، ونحن نحقق في هذه المؤشرات بجدية شديدة".

أعرب الفيزيائي، الذي تضمن عمله السري قبل توليه قيادة AARO فترات عمل مع مختبر أبحاث القوات الجوية ووكالة المخابرات المركزية، عن مخاوفه من أن الدول الأجنبية ربما تصمم طائرات تجسس بدون طيار خصيصًا للتهرب من الرادار الأمريكي وأجهزة الكشف الأخرى.

وقال كيركباتريك لشبكة CNN: "هناك طرق للاختباء وسط الضوضاء التي تقلقني دائمًا".

تضمن التقرير السنوي الذي نشره الدكتور كيركباتريك وفريقه مسردًا للمساعدة في توحيد موضوع الأجسام الطائرة المجهولة الذي كان هامشيًا في السابق، والمعروف الآن باسم UAP، لـ "الظاهرة الشاذة غير المحددة".

عرّف المسرد "تهديد UAP" بأنه أي UAP يظهر خطرًا على الأمن القومي للأشخاص أو العتاد أو المعلومات العسكرية، في إشارة إلى الأولوية التي أعطتها AARO لمخاطر الاستخبارات والتجسس التي تشكلها هذه الظاهرة.

قال برين تانيهيل، كبير المحللين الفنيين في شركة RAND والطيار السابق في البحرية الأمريكية، لمجلة Wired في ذلك الشهر: "أظن أن المرشحات الموجودة على الأنظمة الأمريكية كانت تتجاهل في السابق الأشياء التي كانت بطيئة جدًا أو عالية أو صغيرة بحيث لا يمكن اعتبارها تهديدات"، مضيفا "الآن بعد أن تم تعديل المعلمات الموجودة على المرشحات، فإننا نرى المزيد مما كان موجودًا بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية."

أدت هذه التعديلات على أساليب تقليل الضوضاء التي يستخدمها الرادار العسكري الأمريكي إلى التعرف على جسم تم رصده لأول مرة شمال أنكوريج بألاسكا، ويقال إنه بحجم سيارة صغيرة.