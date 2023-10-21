شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد من أبل لسماعات AirPods Pro.. هذه أبرز التغييرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الأسبوع الماضي، طرحت شركة Apple تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة لسماعات AirPods Pro مع إصلاحات للأخطاء وتحسينات، وقد أفاد موقع 9to5Mac أن سماعات AirPods Pro تتلقى الآن التحديث الثاني منذ طرح iOS 17، ويتضمن التحديث الأخير أيضًا إصلاحات للأخطاء وبعض التحسينات الأخرى مثل التحديث السابق.

تحديث البرنامج الثابت لـ Apple AirPods Pro: التفاصيل يتضمن آخر تحديث لـ Apple AirPods Pro الإصدار 6A305، ويتوفر التحديث لكل من Lightning AirPods Pro بالإضافة إلى USB-C AirPods Pro الذي تم إطلاقه حديثًا.

كيفية تحديث سماعات AirPods Pro لا يعد تثبيت أحدث إصدار من البرامج الثابتة على AirPods أمرًا سهلاً مثل تنزيل أحدث إصدار على iPhone أو iPad، وتتم عملية تحديث AirPods تلقائيًا وتحدث تلقائيًا في الخلفية عندما تكون متصلة بجهاز iPhone أو iPad أو Mac.

ومع ذلك، هناك طريقة للتأكد من أن AirPods Pro يعمل بأحدث إصدار من البرنامج، وللتحقق من إصدار البرنامج الثابت لسماعات AirPods على جهاز iPhone الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق الإعدادات.

- انتقل إلى قسم "البلوتوث".

- ابحث عن AirPods الخاصة بك في قائمة الأجهزة المقترنة.

- اضغط على أيقونة "i" الصغيرة الموجودة بجوار AirPods.

- حدد موقع رقم "إصدار البرنامج الثابت" ولاحظه.