شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد من أبل لسماعات AirPods Pro.. هذه أبرز التغييرات والان مع تفاصيل الخبر
يتضمن آخر تحديث لـ Apple AirPods Pro الإصدار 6A305، ويتوفر التحديث لكل من Lightning AirPods Pro بالإضافة إلى USB-C AirPods Pro الذي تم إطلاقه حديثًا.
لا يعد تثبيت أحدث إصدار من البرامج الثابتة على AirPods أمرًا سهلاً مثل تنزيل أحدث إصدار على iPhone أو iPad، وتتم عملية تحديث AirPods تلقائيًا وتحدث تلقائيًا في الخلفية عندما تكون متصلة بجهاز iPhone أو iPad أو Mac.
ومع ذلك، هناك طريقة للتأكد من أن AirPods Pro يعمل بأحدث إصدار من البرنامج، وللتحقق من إصدار البرنامج الثابت لسماعات AirPods على جهاز iPhone الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق الإعدادات.
- انتقل إلى قسم "البلوتوث".
- ابحث عن AirPods الخاصة بك في قائمة الأجهزة المقترنة.
- اضغط على أيقونة "i" الصغيرة الموجودة بجوار AirPods.
- حدد موقع رقم "إصدار البرنامج الثابت" ولاحظه.
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