شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطرح 3 مميزات جديدة لمستخدميه.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
ستساعد ميزة Instagram الجديدة هذه الأشخاص على إخبار أصدقائهم ومتابعيهم بموعد عيد ميلادهم، وتساعد أصدقائهم على الاحتفال بهم بطرق ممتعة، مثل الملصقات والحلويات.
اكتسبت Notes شعبية بين جيل الشباب باعتبارها منصة مناسبة لمشاركة التحديثات مع الأصدقاء، وهي تُصنف من بين أفضل الطرق التي يستخدمها المراهقون للتواصل مع أقرانهم، إلى جانب الرسائل المباشرة (DMs)، ويقدم Instagram الآن نوعين جديدين من الملاحظات – الملاحظات الصوتية وملاحظات الفيديو الشخصية.
- ملاحظات صوتية - سيساعدك هذا على ترك تسجيل صوتي كملاحظة.
- ملاحظات فيديو سيلفي - سيسمح لك هذا بالتقاط مقطع فيديو قصير سيتم تكراره في ملاحظتك لمدة 24 ساعة.
ستمكنك هذه الميزة الجديدة من توسيع قوائمك إلى ما هو أبعد من مجرد الأصدقاء المقربين، وفي المستقبل القريب، سيكون لديك القدرة على إنشاء قوائم لمختلف مجموعات الأصدقاء وحتى لعائلتك - بشكل أساسي، أي شخص تريده.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز