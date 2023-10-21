علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إنستجرام يطرح 3 مميزات جديدة لمستخدميه.. تعرف على أبرزها

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القاهرة - سامية سيد - سيحصل Instagram قريبًا على بعض الميزات الجديدة والمثيرة للاهتمام المصممة لمستخدمي لجيل GenZ، حيث قامت Meta بمعاينة العديد من الميزات الجديدة في جلسة تعليمية في جورجاون، وتتضمن الميزات الجديدة أعياد الميلاد والملاحظات الصوتية وملاحظات الفيديو الشخصية وقوائم متعددة في القصص، وكشفت الشركة أيضًا أنها ستبدأ قريبًا في اختبار هذه الميزات.

 

ويقدم Instagram هذه الميزات الجديدة بهدف جذب جمهور الجيل Z وتكييف نظامه الأساسي لتلبية احتياجات قاعدة مستخدميه، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة اختبار هذه الميزات في المستقبل القريب. فيما يلي الميزات الجديدة القادمة إلى Instagram عيد ميلاد

ستساعد ميزة Instagram الجديدة هذه الأشخاص على إخبار أصدقائهم ومتابعيهم بموعد عيد ميلادهم، وتساعد أصدقائهم على الاحتفال بهم بطرق ممتعة، مثل الملصقات والحلويات.

الملاحظات الصوتية وملاحظات الفيديو صورة شخصية

اكتسبت Notes شعبية بين جيل الشباب باعتبارها منصة مناسبة لمشاركة التحديثات مع الأصدقاء، وهي تُصنف من بين أفضل الطرق التي يستخدمها المراهقون للتواصل مع أقرانهم، إلى جانب الرسائل المباشرة (DMs)، ويقدم Instagram الآن نوعين جديدين من الملاحظات – الملاحظات الصوتية وملاحظات الفيديو الشخصية.

- ملاحظات صوتية - سيساعدك هذا على ترك تسجيل صوتي كملاحظة.

- ملاحظات فيديو سيلفي - سيسمح لك هذا بالتقاط مقطع فيديو قصير سيتم تكراره في ملاحظتك لمدة 24 ساعة.

قوائم متعددة في القصص

ستمكنك هذه الميزة الجديدة من توسيع قوائمك إلى ما هو أبعد من مجرد الأصدقاء المقربين، وفي المستقبل القريب، سيكون لديك القدرة على إنشاء قوائم لمختلف مجموعات الأصدقاء وحتى لعائلتك - بشكل أساسي، أي شخص تريده.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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