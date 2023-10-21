تكنولوجيا: إنستجرام يطرح 3 مميزات جديدة لمستخدميه.. تعرف على أبرزها

القاهرة - سامية سيد - سيحصل Instagram قريبًا على بعض الميزات الجديدة والمثيرة للاهتمام المصممة لمستخدمي لجيل GenZ، حيث قامت Meta بمعاينة العديد من الميزات الجديدة في جلسة تعليمية في جورجاون، وتتضمن الميزات الجديدة أعياد الميلاد والملاحظات الصوتية وملاحظات الفيديو الشخصية وقوائم متعددة في القصص، وكشفت الشركة أيضًا أنها ستبدأ قريبًا في اختبار هذه الميزات.

ويقدم Instagram هذه الميزات الجديدة بهدف جذب جمهور الجيل Z وتكييف نظامه الأساسي لتلبية احتياجات قاعدة مستخدميه، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة اختبار هذه الميزات في المستقبل القريب. فيما يلي الميزات الجديدة القادمة إلى Instagram عيد ميلاد

ستساعد ميزة Instagram الجديدة هذه الأشخاص على إخبار أصدقائهم ومتابعيهم بموعد عيد ميلادهم، وتساعد أصدقائهم على الاحتفال بهم بطرق ممتعة، مثل الملصقات والحلويات.