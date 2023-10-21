شكرا لقرائتكم خبر عن استعرضت عدة تجارب.. "الزكاة والضريبة" تختتم مشاركتها في "جايتكس" 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشاركتها في النسخة الـ43 من معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (جايتكس) الذي أقيم في دبي خلال المدة 16 - 20 أكتوبر 2023م.

وتركزت مشاركة الهيئة على إظهار التطور المتسارع في خدماتها الرقمية عبر مختلف المنصات الإلكترونية مع عرض التجارب الرائدة في تطوير الخدمات وتيسير الإجراءات لضمان أفضل تجربة للعملاء والمكلفين طبقًا لأعلى معايير الجودة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية

واستعرضت الهيئة تجربتها في تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية في مرحلتيه الأولى (الإصدار والحفظ) والثانية (الربط والتكامل)، وبوتيرة جعلت المملكة إحدى أسرع الدول على مستوى العالم التي طبقت هذا المشروع، بفضل تطور البنية التحتية للمملكة وجهود الهيئة في إعداد منهجية العمل في التطبيق مرحليًا وتعاون المنشآت التجارية وجاهزية القطاع الخاص السعودي لاستيعاب أحدث التطورات التقنية.

ويُعد تطبيق الهيئة لمنظومة الفوترة الإلكترونية نموذجًا عالميًا في الرقمنة وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، حيث شكّل نقطة تحول تاريخية ونقلة نوعية في تنظيم السوق المحلي وتعزيز قواعد البيانات وآليات الشمول الضريبي وبنية الاقتصاد الرقمي.

وتحت عنوان "رحلة فسح"، أظهرت الهيئة من خلال جناحها جهودها لتطوير الخدمات الجمركية الرقمية بما أسهم في الوصول بإجراءات الفسح الجمركي إلى زمن قياسي من خلال مبادرة "الفسح خلال ساعتين"، في إطار السعي لتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، كأحد المستهدفات الوطنية.

مشروع الموظف الرقمي "زياد"

وفي إطار الجهود المستمرة لأتمتة الخدمات المقدمة، استعرضت الهيئة تفاصيل مشروع الموظف الرقمي "زياد" المعتمد على تقنية التشغيل الآلي للعمليات، والذي يُسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد وحسن توظيف الموارد البشرية.

كما استعرضت تطوّر منصة ضريبة التصرفات العقارية ودور برامج الأجهزة الذكية مثل تطبيق "زاتكا" في تيسير الإجراءات وتحسين دقة وسرعة الخدمات المقدمة للعملاء والمكلفين.

وشهد جناح الهيئة حضورًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا وردود فعل إيجابية من زوار المعرض، حول جهود الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية وتطبيق أفضل المعايير في تفعيل المنظومة الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة وجهودها الرائدة في دعم التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الوطني.