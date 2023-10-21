شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتصالات الفيدرالية توافق على ربط Wi-Fi فائق السرعة لسماعات الرأس AR وVR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) بالإجماع على خطط العديد من شركات التكنولوجيا لاستخدام النطاق 6 جيجا هرتز للأجهزة اللاسلكية في نفس اليوم الذي صوتت فيه للمضي قدمًا في استعادة قواعد الحياد الصافي.

اقترحت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، جيسيكا روزنورسيل ، القواعد الجديدة، التي ستسمح بعمليات الطاقة المنخفضة جدًا (VLP) مما يعني أن إشاراتها لن تكون قادرة على الذهاب بعيدًا جدًا - في حوالي 850 ميجا هرتز من الطيف، في 27 سبتمبر.

وستسمح القواعد أيضًا للأجهزة "باستخدام مستويات طاقة أعلى" طالما أنها محاطة بسياج جغرافي لمنع التداخل مع الاستخدام الفعلي المرخص لـ 6 جيجا هرتز، وستتلقى لجنة الاتصالات الفيدرالية تعليقات حول طرق أخرى يمكنها من خلالها توسيع استخدام طيف 6 جيجا هرتز بواسطة أجهزة التكنولوجيا.

وأشار تقرير بلومبرج الصادر في سبتمبر إلى بعض أنواع الأجهزة التي يمكن أن يفتحها التصويت الإيجابي للجنة الاتصالات الفيدرالية، بما في ذلك الاتصالات داخل السيارة، وأجهزة الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز المحمولة، والمزيد.

وفتحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الأصل 1200 ميجا هرتز من طيف 6 جيجا هرتز للاستخدام غير المرخص بواسطة أجهزة توجيه Wi-Fi والأجهزة العميلة (مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة)، مما يمنح الشبكات المنزلية حملاً لاسلكيًا أكبر بكثير من معايير Wi-Fi الحالية، و تعمل هذه الموافقة الجديدة على توسيع نطاق الاستخدام العام بشكل أكبر.

وقدمت العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك Microsoft وGoogle وApple وMeta، التماسًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للسماح لها بالوصول إلى النطاق 6 جيجا هرتز في عام 2019.

وقد يفيد القرار بعض المشاريع الأكثر صعوبة التي كانت تلك الشركات تعمل عليها، مثل نظارات الواقع المعزز ، وواجهت كل من أبل وجوجل مشاكل في هذا المجال، كما فعلت شركة ميتا التي أصدرت نظارات ذكية ، بالتأكيد، ولكن ليس من النوع المعزز للواقع.

ويعتبر فتح نطاق إضافي يمنح الشركات (وأي شركات أخرى ترغب في ذلك) حرية اتصال أكبر قليلاً مما كانت عليه من قبل.

وأشاد نائب رئيس ميتا لسياسة أمريكا الشمالية، كيفن مارتن، بالقرار في تصريح لموقع The Verge. وقال مارتن: "إننا نشيد بقرار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الذي يسمح لشركات مثل شركتنا باستخدام تقنيات لاسلكية جديدة لبناء الموجة التالية من الحوسبة". "هذا مثال ساطع لهيئة تنظيمية حكومية تعمل مع الصناعة في وقت مبكر للبناء من أجل المستقبل.