شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كروم يحصل على مميزات جديدة لواجهة المتصفح .. جربها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في طرح عدد كبير من الميزات الجديدة على شريط العناوين في متصفح الويب Chrome، حيث يوفر التحديث دقة الإكمال التلقائي المحسنة واقتراحات أفضل والمزيد لإصدار سطح المكتب بالإضافة إلى إصدار الهاتف المحمول من المتصفح، وفقًا لتقارير 9to5Google.

وقبل التحسينات الجديدة، كان Chrome يستخدم فقط لاكتشاف عناوين URL إذا كتب المستخدمون الأحرف الأولى من عنوان URL بشكل صحيح، ومع ذلك، مع ميزة الإكمال التلقائي المحسنة، سيكتشف Chrome الآن عناوين URL ويكملها تلقائيًا في الاقتراحات بناءً على الكلمات الرئيسية التي استخدمها المستخدمون لفتح موقع ويب أو البحث عن موقع ويب.

وبصرف النظر عن ذلك، سيكتشف Chrome أيضًا الكلمات التي بها أخطاء إملائية في عنوان URL ويقترح على المستخدمين الكلمة الصحيحة في الخيارات المنسدلة، وستكون هذه الميزة متاحة على إصدارات Android وiOS وإصدارات سطح المكتب من Chrome.

وبصرف النظر عن ذلك، سيوصي Chrome الآن أيضًا المستخدمين ببعض مواقع الويب الشائعة على الرغم من عدم قيام المستخدمين بزيارتها مطلقًا بناءً على الكلمة الرئيسية التي تم إدخالها في شريط العناوين.

كما تتوفر ميزة البحث عن الإشارات المرجعية في Chrome، من داخل قسم الإشارات المرجعية وشريط العناوين، وتنتقل Google بهذه الميزة إلى الخطوة التالية من خلال السماح للمستخدمين بالبحث داخل المجلدات ببساطة عن طريق دمج اسم المجلد في البحث على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب، ويمكن للمستخدمين ببساطة إدخال اسم مجلد الإشارة المرجعية متبوعًا بالاستعلام لتشغيل البحث.

وكما هو متوقع، يوفر التحديث أيضًا تخطيطًا مرئيًا محسّنًا على سطح المكتب لتسهيل الوصول إلى شريط العناوين ويجعله أكثر استجابة من ذي قبل، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم طرح التغيير مع تحديث Chrome 118.