شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تسعى لإرسال رواد فضاء إلى القمر فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الهند إلى إرسال رائد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2040 وبناء محطة فضائية تدور حول الأرض بحلول عام 2035، وذلك بعد نجاحها في تحقيق أول هبوط آلي ناجح على سطح القمر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه في 23 أغسطس، أصبحت الهند الدولة الرابعة على الإطلاق التي تقوم بهبوط سلس لمركبة فضائية، ثنائي المركبة الفضائية تشاندرايان-3، على سطح القمر.

أصدر رئيس الوزراء ناريندرا مودي أوامره بأن تسعى الهند الآن إلى تحقيق أهداف جديدة وطموحة، وذلك في اجتماع عقد مؤخرًا مع الإدارة الحكومية الهندية

التي تدير برنامج الفضاء في البلاد.

وأضاف البيان أن جهود الهند المستقبلية لاستكشاف القمر ستشمل سلسلة من المهام الروبوتية الإضافية تشاندرايان ومنصة إطلاق جديدة ومركبة إطلاق ثقيلة.

سيتضمن برنامج الرحلات الفضائية البشرية في الهند، نقل ثلاثة رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض في عام 2025، وسيحتاج إلى 20 اختبارًا رئيسيًا، بما في ذلك ثلاث مهام غير مأهولة لاختبار مركبة الإطلاق على مدار الفترة المتبقية من هذا العام وكل العام المقبل.

وتأمل الهند بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، أن يكون لديها محطة فضائية تزن 20 طنًا في مدار ثابت على ارتفاع 248 ميلًا (400 كيلومتر) فوق الأرض، مع القدرة على استضافة رواد فضاء لمدة 15 إلى 20 يومًا في المرة الواحدة.

كما تخطط لإطلاق مركبة مدارية حول كوكب الزهرة تسمى Shukrayaan-1 لدراسة سطح هذا الكوكب شديد الحرارة، وهناك أيضًا مهمة مدارية ثانية إلى المريخ، وفقًا لآخر بيان.

وكان تم إطلاق أول مهمة للبلاد، وهي مهمة المريخ المدارية (MOM)، في عام 2013 ودرست الغلاف الجوي للكوكب الأحمر لمدة ثماني سنوات قبل أن تفقد الاتصال بالأرض في أبريل 2022.

ومن المرجح أن تتضمن مهمة المتابعة، Mars Orbiter Mission 2 أو MOM 2، كاميرات لدراسة قشرة الكوكب وقد تشمل أيضًا مركبة هبوط، على الرغم من أن العديد من خطط المهمة لم يتم الانتهاء منها بعد.