شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 17.1 .. أبرز مميزات سيوفرها تحديث نظام التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تقوم شركة Apple بإصدار نظام التشغيل iOS 17.1 في الأسابيع المقبلة، ويأتي معه عدد من الميزات والتحسينات الجديدة، وفيما يلي خمسة من أبرز الميزات الجديدة التي يمكن توقعها:

المفضلات لتطبيق موسيقى أبل سيحصل Apple Music على تحديث يوفر إضافة ميزة "المفضلة" الجديدة، وسيسمح لك ذلك بوضع الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل والفنانين المفضلة لديك بسهولة في المفضلة، حتى تتمكن من الوصول إليها بسرعة لاحقًا. ولإضافة أغنية إلى المفضلة، ما عليك سوى النقر على أيقونة النجمة المجاورة لها. يمكنك أيضًا العثور على كل المحتوى المفضل لديك في علامة تبويب "المفضلة" الجديدة في تطبيق Apple Music.

تحسين AirDrop يعد AirDrop طريقة رائعة لمشاركة الملفات بسرعة وسهولة مع أجهزة Apple الأخرى، ومع ذلك، لديه قيود رئيسية واحدة: فهو يعمل فقط عبر البلوتوث والواي فاي، وهذا يعني أنك إذا كنت تحاول إرسال ملف عبر AirDrop إلى شخص خارج نطاق شبكة Bluetooth أو Wi-Fi الخاصة بك، فلن يحالفك الحظ.

ومع iOS 17.1، تضيف Apple ميزة جديدة تتيح لك نقل ملفات AirDrop عبر البيانات الخلوية، وهذا يعني أنك ستتمكن من نقل ملفات AirDrop إلى أي شخص، بغض النظر عن مكان وجوده، ولإسقاط ملف عبر AirDrop عبر البيانات الخلوية، ما عليك سوى تحديد خيار "الجميع" عند مشاركة الملف.

ميزة البطاقات المتصلة الجديدة كلياً تعد البطاقات المتصلة ميزة جديدة في iOS 17.1 ستسمح لك بإضافة عناصر واجهة مستخدم تفاعلية إلى شاشة القفل الخاصة بك، فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة عنصر واجهة مستخدم يسمح لك بالتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية، أو عنصر واجهة مستخدم يوضح لك أحداث التقويم القادمة.

وضع Standby mode يحصل على مميزات جديدة StandBy هي ميزة جديدة في iOS 17 تتيح لك تعتيم شاشة قفل iPhone وإظهار معلومات سريعة عندما لا تكون قيد الاستخدام، وهذه طريقة رائعة لتوفير عمر البطارية والاطلاع على المعلومات المهمة دون الحاجة إلى تنشيط جهاز iPhone الخاص بك.

ومع iOS 17.1، تضيف Apple عددًا من الإعدادات الجديدة لوضع الاستعداد، فعلى سبيل المثال، يمكنك الآن اختيار إظهار أو إخفاء الطقس والتاريخ والوقت والإشعارات على شاشة قفل StandBy، ويمكنك أيضًا اختيار إظهار أو إخفاء مؤشر عمر البطارية ومؤشر إشارة الشبكة.