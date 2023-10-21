تكنولوجيا: هاتف vivo Y78T ينطلق في السوق الصيني بمعالج SD 6 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo في السوق الصيني مؤخراً عن هاتف vivo Y78T الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 ونفس المواصفات المميزة لهاتف vivo Y78.

يتميز هاتف vivo Y78T بشاشة IPS LCD بحجم 6.64 إنش، وجودة عرض FHD+، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يتميز هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما ينطلق هاتف vivo Y78T برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، ويتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود والأبيض بسعر يبدأ من 205 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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