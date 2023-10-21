شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتوصل لملايين الدولارات.. اعرف حجم رواتب كبار الموظفين بمايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثيقة مسربة تحدد إرشادات الأجور الخاصة بمايكروسوفت كيف يمكن لكبار موظفي الشركة كسب ملايين الدولارات سنويًا، وكان النطاق العلوي في الوثيقة المسربة، الذي يستخدمه مديرو التوظيف لتحديد المبلغ الذي سيتم تقديمه للموظفين الجدد، راتب أساسي يصل إلى 361.500 دولار، ومكافأة عند التوظيف تصل إلى 1.2 مليون دولار، ومكافأة أسهم سنوية تصل إلى 945.000 دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إرشادات الأجور الخاصة بشركة Microsoft، المفصلة في التسريب الذي شاهدته Business Insider في الأصل، لديها الراتب المبدئي للموظفين ذوي الرتب الأدنى الذين تغطيهم المذكرة، المرتبة 52، مبلغ 42500 دولار.

كما أنه في هذه المرتبة، والتى يتم ترتيبها حسب الأقدمية والخبرة، لا يحصل الموظفون على أي مكافأة عند التوظيف ويحصلون على جائزة أسهم سنوية تقديرية بناءً على "المرحلة المهنية" الخاصة بهم.

أما الموظف في الشريحة العليا في التسريب، المرتبة 70، سيكون "مهندسًا متميزًا"، ومع ذلك، ليس من الواضح عدد الموظفين بهذا المستوى لدى مايكروسوفت.

يمكن أن تشهد الحالات الفردية مستويات تصل إلى الرتبة 80، مثل "الموظف الفنى"، ولكن لم يتم توضيح ذلك في مذكرة توجيه الأجور، ومن المحتمل أن تكون مناصب شبه فريدة.

لا تغطي هذه الإرشادات حتى المكافآت النقدية، المنفصلة عن جوائز الأسهم السنوية، والتي يمكن أن تصل إلى 90٪ من الراتب الأساسي وفقًا لأحد المطلعين.

تم إجراء هذه النفقات على الرغم من إعلان الشركة أنها ستقوم بتسريح 10000 موظف اعتبارًا من يناير، وتم الكشف عن المزيد من التخفيضات في الوظائف في خدمة العملاء والدعم والمبيعات في الشركة في يوليو.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك، أفيد في مايو أن مايكروسوفت جمدت جميع الأجور الأساسية للمساعدة في تمويل تحولها نحو الذكاء الاصطناعي، ومن غير الواضح مدى نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية المسربة، على سبيل المثال، إذا كانت مخصصة لدور أو عمل محدد، بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن رواتب الموظفين تختلف بناءً على الموقع، حيث يدفع الموظفون في نيويورك، على سبيل المثال، مبالغ أكبر نسبيًا لمراعاة زيادة تكلفة المعيشة هناك.