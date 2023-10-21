تكنولوجيا: جهاز Alienware M18 ينطلق بكرت شاشة AMD Radeon RX 7900M

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Alienware عن إصدارها الجديد من أجهزة الحاسب Alienware M18 الذي ينطلق بكرت الشاشة Radeon RX 7900M ويأتي بسعر 2800 دولار.

يتميز جهاز Alienware M18 الجديد بحجم شاشة 18 إنش، واثنان من النماذج التي تختلف في جودة العرض بين FHD+ أو QHD+، ومعدل تحديث 480Hz أو 165Hz، كما تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية.

أيضاً تدعم الشاشة نسبة سطوع 300 nit، مع نطاق واسع من التدرج اللوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، وتباين 1000:1، كما تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync.

ويضم Alienware M18 رقاقة معالج AMD Ryzen 7 7945HX R9 بعدد 16 من الأنوية، و 32 thread، وذاكرة تخزين مؤقت 80 ميجابت، كما يدعم المعالج سرعة 5.4GHz لذا فإن الجهاز يدعم تعدد المهام والأعباء المكثفة في مهام التحرير بكفاءة.

كما يضم الجهاز كرت الشاشة AMD Radeon RX 7900M بذاكرة 16 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6، ويقدم طاقة 180W والتي تصل إلى 200W مع SmartShift Max.

أيضاً يدعم Alienware M18 ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في DDR5 ثنائي القنوات، بسرعة 4800MHz، ويمكن للجهاز أن يدعم سعة تخزين تصل إلى 8.5 تيرابايت.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 97Wh، كما يدعم شحن بقدرة 330W، وللإتصال يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2، كما يضم منافذ Ethernet، ومنافذ USB، وHDMI 2.1، ومنفذ mini-display، مع فتحة SD.

كما يأتي Alienware M18 بنظام تبريد يتضمن غرق بخار، أيضاً يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision، وتقنية Dolby Atmos لتجربة صوتية مميزة، ويضم الجهاز كاميرة Alienware FHD، مع ميكروفون مزدوج، ويدعم الجهاز نظام Windows Hello للحماية.

الجهاز يتميز أيضاً بإضاءة Alien FX، مع سلسلة مفاتيح Alienware M بإضاءة RGB خلفية، أيضاً يتميز الجهاز بلوحة لمس تدعم اللمس المتعدد والإيماءات، ويتميز الجهاز بأبعاد 319.9 في 410.3 في 25.1مم، ويدعم وزن 4.23 كجم.

ومن المقرر أن ينطلق Alienware M18 للنموذج المميز بشاشة FHD+ بسعر 2800 دولار في سوق الولايات المتحدة، على أن يتميز هذا النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

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